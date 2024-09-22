Специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" рассказали, что самовольное оставление воинской части нарушает воинскую дисциплину и подлежит уголовной ответственности согласно статье 407 Уголовного кодекса Украины.
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Что следует знать о самовольном оставлении части
Специалисты объяснили, что самовольным оставлением воинской части или места службы является:
- отказ военнослужащего от продолжения службы после окончания срока службы;
- безосновательный уход военнослужащего из воинской части или места службы продолжительностью до 3 суток;
- неявка военнослужащего срочной службы вовремя без уважительных причин на службу в случае увольнения из части, перевода или назначения, неявка из командировки, отпуска или из лечебного учреждения продолжительностью до 3 суток;
- отказ военнослужащего от выполнения указаний командира части, не противоречащих требованиям законодательства и военных нормативных актов;
- при самовольном оставлении воинской части или места службы военнослужащим, а также военнообязанным и резервистом во время прохождения сборов продолжительностью до 10 суток;
- неявки военнослужащего вовремя на службу без уважительных причин в случае назначения или перевода продолжительностью до десяти суток;
- неявка военнослужащего из командировки, отпуска или из лечебного учреждения продолжительностью до 10 суток.
Юристы объяснили, что за самовольное оставление части предусмотрена статья 407 уголовного кодекса Украины. Она предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
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В случае увольнения с военной службы из-за самовольного оставления воинской части или места службы, военнослужащий может быть лишен права на военную службу в будущем, а также иметь ограничения с трудоустройством в некоторых сферах деятельности,
– объяснили юристы.
Они добавили, что военные также могут потерять возможность получить определенные должности в государственной службе и быть ограниченным в выборе профессии.