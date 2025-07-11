Речь идет о создании многоуровневой системы защиты неба. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга 11 июля, передает 24 Канал.

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Обсуждается передача систем SAMP/T

Украина расширяет круг переговоров по поставкам систем ПВО. В частности, речь идет об итальянско-французских установках SAMP/T. Они способны перехватывать баллистические ракеты.

В МИД отмечают, что, таких систем в мире меньше, по сравнению с Patriot.

И мы активно работаем с итальянской и французской сторонами для того, чтобы тоже сделать возможным поставки дополнительных и этих систем в Украину,

– сообщил Тихий.

По данным представителя МИД, параллельно продолжается работа над привлечением других комплексов, которые, хоть и не поражают баллистические цели, однако эффективно противодействуют, например, "Шахедам". В частности, речь идет о NASAMS, IRIS-T, Aspide и даже портативные системы вроде MANPADS.

Производство дронов в Украине

По словам Георгия Тихого, Украина активно развивает уникальные дроны-перехватчики. Также работает над масштабированием их производства при поддержке международных партнеров.

Кроме того, сейчас в приоритете еще ряд возможностей для усиления воздушного щита над Украиной. Это прежде всего инвестиции в дроны-перехватчики,

– добавил представитель МИД.

К слову, президент Зеленский сообщил, что поставки вооружения из США уже возобновлены. По его словам, Украина получает положительные политические сигналы из Вашингтона и продолжает сотрудничество с американскими партнерами в сфере безопасности и обороны.