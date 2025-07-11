Мовиться про створення багаторівневої системи захисту неба. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу 11 липня, передає 24 Канал.

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Обговорюється передача систем SAMP/T

Україна розширює коло переговорів щодо постачання систем ППО. Зокрема, йдеться про італійсько-французькі установки SAMP/T. Вони здатні перехоплювати балістичні ракети.

У МЗС зазначають, що, таких систем у світі менше, порівняно з Patriot.

І ми активно працюємо з італійською та французькою сторонами для того, щоб теж уможливити постачання додаткових і цих систем до України,

– повідомив Тихий.

За даними речника МЗС, паралельно триває робота над залученням інших комплексів, які, хоч і не вражають балістичні цілі, проте ефективно протидіють, наприклад, "Шахедам". Зокрема, мова йде про NASAMS, IRIS-T, Aspide та навіть портативні системи на кшталт MANPADS.

Виробництво дронів в Україні

За словами Георгія Тихого, Україна активно розвиває унікальні дрони-перехоплювачі. Також працює над масштабуванням їхнього виробництва за підтримки міжнародних партнерів.

Крім того, зараз в пріоритеті ще низка можливостей для посилення повітряного щита над Україною. Це насамперед інвестиції в дрони-перехоплювачі,

– додав речник МЗС.

До слова, президент Зеленський повідомив, що постачання озброєння зі США вже відновлено. За його словами, Україна отримує позитивні політичні сигнали з Вашингтона та продовжує співпрацю з американськими партнерами у сфері безпеки й оборони.