Сколько зарабатывают футболисты: рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Украины

Украинские футболисты заняли львиную долю рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов страны. В рейтинг попали наши легионеры, а также лидер донецкого Шахтера Георгий Судаков.

Известный ресурс Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых украинских спортсменов. В него вошли 15 представителей спорта, которые зарабатывают более 1,5 миллиона долларов в год.

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Лондон лидирует

С большим отрывом самым богатым спортсменом Украины стал Александр Усик. Его годовой доход оценен в 54 миллиона долларов. Впрочем, наибольшее представительство в этом рейтинге имеют футболисты.

В список топ-15 попали аж девять игроков в самый популярный вид спорта. Лидерство удерживает защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко, чей годовой доход составляет ориентировочно 10 миллионов долларов.

Рейтинг самых оплачиваемых футболистов Украины:

Александр Зинченко (Арсенал) – 10 миллионов долларов Михаил Мудрик (Челси) – 6,6 миллионов долларов Анатолий Трубин (Бенфика) – 4,2 миллиона долларов Артем Довбык (Рома) – 3,9 миллиона долларов Илья Забарный (Борнмут) – 3,4 миллиона долларов Виталий Миколенко (Эвертон) – 3 миллиона долларов Андрей Лунин (Реал) – 2,8 миллиона долларов Георгий Судаков (Шахтер) – 1,9 миллиона долларов Виктор Цыганков (Жирона) – 1,8 миллиона долларов

Особенный Судаков

Чуть позади расположился футболист другого лондонского клуба Челси Михаил Мудрик (6,6 миллионов). Интересно, что из девяти футболистов в этом рейтинге восемь выступают заграницей.

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Единственным украинцем из УПЛ среди самых высокооплачиваемых наших спортсменов стал Георгий Судаков. Доход лидера Шахтера оценивают почти в 2 миллиона долларов.

Кроме футболистов и двух боксеров (Усик, Ломаченко), в рейтинг попали еще по два представителя баскетбола и тенниса. Святослав Михайлюк и Алексей Лень имеют доход чуть больше 3 миллионов долларов. В свою очередь Элина Свитолина и Марта Костюк заработали менее двух миллионов.