Самые большие потери "Ахмата" с 2022 года: ГУР разгромило кадыровцев
Украинские разведчики провели масштабную операцию против кадыровских подразделений. Удар нанесли с применением дронов и артиллерии, что позволило уничтожить технику и живую силу врага.
Операцию реализовали спецназовцы ГУР во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.
Смотрите также Путин теряет не только деньги: как Россия опозорилась с Туапсе и что будет дальше
Что известно о рекордных потерях кадыровцев?
В начале марта 2026 года спецподразделение Главного управления разведки МО Украины "Шаманбат", в состав которого входят, в частности, воины свободной Ичкерии, провел успешную боевую операцию против подразделений росгвардии "Ахмат", которые связывают с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым.
Операция состоялась во взаимодействии со 104 бригадой территориальной обороны "Горынь", а также при участии подразделения агентурных операций ГУР. Такой формат координации позволил совместить разведданные, точечные удары и огневую поддержку.
По данным украинской разведки, в результате ударов было уничтожено вражеский транспорт, бронированную технику и значительное количество личного состава. Речь идет о наибольших потерях подразделения "Ахмат" с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Ключевую роль в разгроме врага сыграло комплексное применение беспилотников и артиллерии. Дроны использовались как для разведки, так и для поражения целей, тогда как артиллерия обеспечивала мощное огневое прикрытие и добивала обнаруженные позиции. Благодаря точности ударов украинским силам удалось не только уничтожить технику, но и нарушить логистику подразделения, что значительно снизило его боеспособность.
Потери среди кадыровцев, по оценкам ГУР, стали критическими для конкретной группы, которая действовала на этом направлении.
Кто такие "ахматовцы" и почему уничтожение их подразделений так важно?
Подразделение "Ахмат" входит в структуру росгвардии и формируется преимущественно из бойцов из Чечни, подконтрольных главе региона Рамзану Кадырову. Это формирование часто позиционируется российской пропагандой как "элитное" и идеологически мотивированное, способное выполнять самые сложные задачи на фронте.
На практике "ахматовцев" активно используют не только как штурмовые подразделения, а и как силы для удержания контроля на оккупированных территориях. Они выполняют функции так называемых "заградительных отрядов", участвуют в фильтрационных мероприятиях, а также привлекаются к информационно-психологическим операциям – в частности через публикацию постановочных видео и демонстрацию "успехов" на фронте.
Кроме того, эти подразделения имеют важное политическое значение для Кремля. Их активное участие в войне является частью демонстрации лояльности Чечни к российскому руководству, а также инструментом внутреннего влияния самого Кадырова.