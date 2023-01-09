The New York Times выделили по одному ключевому событию за каждый месяц полномасштабной войны с февраля 2022 по январь 2023 года.

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Ключевые события великой войны по версии NYT

Февраль

Российские войска атаковали Киев и второй по величине город страны Харьков в попытке свергнуть правительство президента Владимира Зеленского. Многие эксперты ожидали, что Киев рухнет быстро, но после нескольких недель боев Россия отступила, загнанная в угол ожесточенным сопротивлением. После отступления появились свидетельства зверств россиян на оккупированных территориях.

Март

Наступая с Юга, русские войска заняли Херсонскую область, включая областной центр, стремясь отрезать побережье Украины. Москва хотела сформировать сухопутный мост между Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей. По данным ООН, в марте в Украине было убито гораздо больше мирных жителей, чем в любой другой месяц войны.

Апрель

В начале апреля в результате российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецке погибли более 50 мирных жителей.

Май

Защитники Мариуполя сдались русским войскам. Бои закончились осадой меткомбината "Азовсталь", ставшим символом украинского сопротивления – украинские воины стояли до конца. В результате постоянных бомбардировок и обстрелов Москвы в Мариуполе погибли тысячи мирных жителей.

Июнь

Украинские силы подняли флаг над островом Змеиный, захватившие российские войска в феврале. Затопив русский флагман "Москва" и изгнав оккупантов с острова Змеиный, Украина ослабила опасность для Одессы и военно-морские силы Москвы.

Июль

Последний подконтрольный Украине город в Луганской области, Лисичанск, перешел к России после нескольких недель кровопролитных боев. С тех пор Россия незначительно продвинулась в своей кампании по захвату Донбасса.

Август

Украина официально начала контрнаступление в Херсонской области. Киевские силы развернули поставленные Западом системы вооружения, такие как HIMARS для поражения российской военной инфраструктуры. Украина также впервые атаковала российскую авиабазу в Крыму.

Сентябрь

Украина молниеносно отвоевала большую часть северо-востока Харьковской области и перехватила инициативу в войне. Позже Украина вернула город Лиман в Донецкой области.

Октябрь

Ударом по военным усилиям Москвы стал взрыв на Крымском мосту. Через несколько дней после этого Россия массированно атаковала украинские города и поселки с суши, моря и воздуха, начав кампанию, направленную на то, чтобы вывести из строя энергетическую инфраструктуру страны. Также Россия объявила об аннексии четырех украинских областей: Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской, несмотря на международное осуждение этого шага и потерю Россией своих позиций в некоторых регионах.

Ноябрь

Под военным давлением ВСУ российские войска отошли из Херсона на восточный берег Днепра, что явилось важной победой для Украины.

Декабрь

Украина активно использовала беспилотники для атак по военным базам вглубь России.

Январь 2023

Украинские силы нанесли удар по базе размещения оккупантов в Макеевке в Донецкой области. Москва признала гибель 89 военнослужащих, однако Украина сообщила о сотнях убитых и раненых.