The New York Times виділили по одній ключовій події за кожен місяць повномасштабної війни з лютого 2022 року по січень 2023 року.

До теми Пів мільйона мобілізованих у Росії та війна поколінь: головні тексти західної преси про Україну

Ключові події великої війни за версією NYT

Лютий

Російські війська атакували Київ та друге за величиною місто країни Харків у спробі повалити уряд президента Володимира Зеленського. Багато експертів очікували, що Київ впаде швидко, але після кількох тижнів боїв Росія відступила, загнана в куток запеклим опором. Після відступу з'явилися свідчення звірств росіян на окупованих територіях.

Березень

Наступаючи з Півдня, російські війська зайняли Херсонщину, включаючи обласний центр, прагнучи відрізати узбережжя України. Москва хотіла сформувати сухопутний міст між Кримом та тимчасово окупованими частинами Донецької та Луганської областей. За даними ООН, у березні в Україні було вбито набагато більше мирних жителів, ніж будь-якого іншого місяця війни.

Квітень

На початку квітня внаслідок російського ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська у Донецьку загинуло понад 50 мирних жителів.

Травень

Захисники Маріуполя здалися російським військам. Бої закінчилися облогою меткомбінату "Азовсталь", який став символом українського спротиву – українські воїни стояли до кінця. Внаслідок постійних бомбардувань та обстрілів Москви у Маріуполі загинули тисячі мирних жителів.

Червень

Українські сили підняли прапор над островом Зміїний, який російські війська захопили в лютому. Затопивши російський флагман "Москва" й вигнавши окупантів з острова Зміїний, Україна послабила загрозу для Одеси й військово-морські сили Москви.

Липень

Останнє підконтрольне Україні місто в Луганській області, Лисичанськ, перейшло до Росії після кількох тижнів кровопролитних боїв. З того часу Росія незначно просунулась у своїй кампанії із захоплення Донбасу.

Серпень

Україна офіційно розпочала контрнаступ у Херсонській області. Київські сили розгорнули поставлені Заходом системи озброєння, такі як HIMARS для поразки російської військової інфраструктури. Україна також вперше атакувала російську авіабазу у Криму.

Вересень

Україна блискавично відвоювала більшу частину північного сходу Харківської області та перехопила ініціативу у війні. Пізніше Україна повернула місто Лиман на Донеччині.

Жовтень

Ударом по військових зусиллях Москви став вибух на Кримському мості. За кілька днів після цього Росія масовано атакувала українські міста та селища з суші, моря та повітря, започаткувавши кампанію, спрямовану на те, щоб вивести з ладу енергетичну інфраструктуру країни. Також Росія оголосила про анексію чотирьох українських областей: Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької, попри міжнародне засудження цього кроку та втрату Росією своїх позицій у деяких із цих регіонів.

Листопад

Під військовим тиском ЗСУ російські війська відійшли з Херсона на східний берег Дніпра, що стало важливою перемогою для України.

Грудень

Україна активно використовувала безпілотники для атак по військових базах вглиб Росії.

Січень 2023

Українські сили завдали удару по базі розміщення окупантів в Макіївці у Донецькій області. Москва визнала загибель 89 військовослужбовців, проте Україна повідомила про сотні вбитих та поранених.