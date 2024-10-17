Суммарно на этих направлениях за сутки произошло 90 боестолкновений. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ вечером 17 октября.

Смотрите также Враг оккупировал Островское и продвинулся в нескольких населенных пунктах, – DeepState

Где больше всего штурмует враг

Наши воины продолжают мужественно держать оборону Украины. С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 191,

– говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, вражеские войска нанесли 47 авиационных ударов с применением 83 КАБов, более 650 ударов дронами-камикадзе и совершил около 3250 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 45 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Сухая Балка, Луч, Сухой Яр, Новоторецкое, Михайловка, Лисовка, Селидово. В общем, 35 атак на направлении Силы обороны уже отбили, еще десять боестолкновений – продолжаются.

По имеющейся информации по состоянию на 10 часов вечера, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 365 человек убитыми и ранеными. Уничтожено 3 танка, одну боевую бронированную машину, одну радиолокационную станцию. Кроме того, один танк, один БТР, два БМП, одну вражескую пушку и три автомобиля были повреждены.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Кураховском направлении. Там насчитывается 45 боевых столкновений. Воины армии страны-агрессора сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах Измайловки, Новодмитровки, Курахово, Горняка, Антоновки, Константиновки, Звездного, Острого, Георгиевки, Катериновки и Водяного. Подразделения Сил обороны отбили 36 атак врага, 9 атак продолжаются до сих пор. "Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории", – добавили в Генштабе ВСУ.

Что происходит на других направлениях фронта

На Харьковском направлении произошло 7 боевых столкновений с оккупантами. Сообщается, что 6 атак отбито в районе Старицы продолжается еще один бой.

На Купянском направлении противник 16 раз пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Вишневого и Надежды. Три атаки до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытался продвинуться в направлениях Грековки, Дружелюбовки, Катериновки, Новомихайловки, Новосадового, Невского, Торского, Серебрянки, Кременной и Белогоровки. Возле Новосадового продолжается бой.

На Краматорском направлении произошло 8 боестолкновений. Активность захватчики проявляли в районах Григорьевки, Миньковки, Часового Яра и Ивановского, семь попыток врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами, продолжается боевое столкновение вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении враг 6 раз пытался вклиниться в нашу оборону. В районах Торецка, Нелиповки и Щербановки оккупанты получили жесткий отпор от наших защитников. Все атаки отбиты.

На Времовском направлении произошло 10 боестолкновений. Все вражеские штурмы остановлены в районах Угледара и Левадного. Ситуация контролируется Силами обороны Украины.

На Ореховском направлении одну безуспешную атаку врага удалось отбить ВСУ в течение дня вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении Силы обороны 5 раз отбивали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.