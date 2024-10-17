Сумарно на цих напрямках за добу відбулося 90 боєзіткнень. Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ ввечері 17 жовтня.

Дивіться також Ворог окупував Острівське і просунувся у кількох населених пунктах, – DeepState

Де найбільше штурмує ворог

Наші воїни продовжують мужньо тримати оборону України. З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 191,

– ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, ворожі війська завдали 47 авіаційних ударів із застосуванням 83 КАБів, більше 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3250 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Покровському напрямку протягом дня ворог здійснив 45 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка, Селидове. Загалом, 35 атак на напрямку Сили оборони вже відбили, ще десять боєзіткнень – тривають.

За наявною інформацією станом на 10 годину вечора, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 365 осіб вбитими та пораненими. Знищено 3 танки, одну бойову броньовану машину, одну радіолокаційну станцію. Окрім того, один танк, один БТР, два БМП, одну ворожу гармату та три автомобілі були пошкоджені.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Курахівському напрямку. Там нараховується 45 бойових зіткнень. Вояки армії країни-агресорки зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Гірника, Антонівки, Костянтинівки, Зоряного, Гострого, Георгіївки, Катеринівки та Водяного. Підрозділи Сил оборони відбили 36 атак ворога, 9 атак тривають досі. "Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території", – додали в Генштабі ЗСУ.

Що відбувається на інших напрямках фронту

На Харківському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень з окупантами. Повідомляється, що 6 атак відбито в районі Стариці триває ще один бій.

На Куп'янському напрямку противник 16 разів намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Вишневого та Надії. Три атаки досі триває.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагався просунутися в напрямках Греківки, Дружелюбівки, Катеринівки, Новомихайлівки, Новосадового, Невського, Торського, Серебрянки, Кремінної та Білогорівки. Біля Новосадового триває бій.

На Краматорському напрямку відбулося 8 боєзіткнень. Активність загарбники проявляли в районах Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського, сім спроб ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами, триває бойове зіткнення поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог 6 разів намагався вклинитися в нашу оборону. В районах Торецька, Неліпівки та Щербанівки окупанти отримали жорстку відсіч від наших захисників. Всі атаки відбито.

На Времівському напрямку відбулося 10 боєзіткнень. Всі ворожі штурми зупинені в районах Вугледару та Левадного. Ситуація контрольована Силами оборони України.

На Оріхівському напрямку одну безуспішну атаку ворога вдалося відбити ЗСУ протягом дня поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони 5 разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.