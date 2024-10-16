Аналітики DeepState заявили про зміну ситуації на фронті вночі 16 жовтня. На жаль, у російських загарбників є певні успіхи.

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Де просунувся ворог

Відповідно до даних аналітиків, окупанти просунулися у кількох населених пунктах, ще один їм вдалося окупувати.

Ворог окупував Острівське, а також просунувся біля Левадного, Цукуриного та в Торецьку,

– йдеться у повідомленні.

Росіянам вдалося окупувати Острівське: дивіться карту

Окупанти змогли просунутися поблизу Левадного: дивіться карту

Ворог має певні успіхи біля Цукуриного: дивіться карту

Яка ситуація у Торецьку: дивіться карту

Нагадаємо, ввечері 15 жовтня у Генеральному штабі розповіли про ситуацію на фронті. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках. Загалом від початку доби зафіксували 164 бойові зіткнення.

