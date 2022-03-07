Самые масштабные разрушения со времен Второй мировой: центр Изюма практически стерт

Оккупанты с начала войны безжалостно бомбят Изюм на Харьковщине. Власти утверждают, что в городе самые масштабные разрушения со времен Второй мировой.

Центр Изюма фактически стерт, отметил заместитель городского головы Владимир Мацокин.

Кстати Кадры пожара в жилых домах в Харькове после авианалета

Изюм под обстрелами

Поскольку украинские защитники стойко обороняют Изюм, враг подло обстреливает жилые кварталы. Захватчики практически всю ночь вели огонь по городу из артиллерийских систем, а также совершили несколько авианалетов. Ракеты и бомбы попали и в центральные районы Изюма.

Центр города практически стерт...Люди вторые сутки в убежищах,

– рассказал Мацокин.

Российские орки повредили школы и больницу. В городе нет света, газа, тепла, пищи.



Обстрелянный Изюм / Фото "Суспільне Харків"



Разрушенные дома / Фото "Суспільне Харків"

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