Самые масштабные разрушения со времен Второй мировой: центр Изюма практически стерт
Источник:"Суспільне Харків"
Оккупанты с начала войны безжалостно бомбят Изюм на Харьковщине. Власти утверждают, что в городе самые масштабные разрушения со времен Второй мировой.
Центр Изюма фактически стерт, отметил заместитель городского головы Владимир Мацокин.
Кстати Кадры пожара в жилых домах в Харькове после авианалета
Изюм под обстрелами
Поскольку украинские защитники стойко обороняют Изюм, враг подло обстреливает жилые кварталы. Захватчики практически всю ночь вели огонь по городу из артиллерийских систем, а также совершили несколько авианалетов. Ракеты и бомбы попали и в центральные районы Изюма.
Центр города практически стерт...Люди вторые сутки в убежищах,
– рассказал Мацокин.
Российские орки повредили школы и больницу. В городе нет света, газа, тепла, пищи.
Обстрелянный Изюм / Фото "Суспільне Харків"
Разрушенные дома / Фото "Суспільне Харків"