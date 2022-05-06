Самые смелые мамы в мире: SOVA дарит подарки мамам защитников Украины

В канун Дня Матери ювелирный бренд SOVA доказывает, что не бывает чужих мам. Пока наши герои стоят на защите Украины, мы украинцы поздравим их мам с Днем Матери.

Каждого героя дома ждет Мама, которая воспитала в нем мужество и стойкость, дарила любовь и тепло. Воспитала его отважным и храбрым, чтобы стать на защиту своей страны. Мамы, у которых самые большие сердца и которых сегодня мы по праву называем самыми смелыми матерями в мире.

Вы можете отправить теплые слова поздравления и присоединиться к сбору средств на подарки для наших защитников.

С 1 по 31 мая мы перечисляем часть средств от продажи каждого украшения SOVA, чтобы собрать лучшие праздничные корзины и подарить теплые слова и улыбку маме, чей сын или дочь не могут поздравить ее лично, ведь защищают свободу страны. К тому же во всех работающих магазинах SOVA можно приобрести специальный сертификат на 500 грн, все средства которого мы также перечислим для подарочных корзинок мамам. В каждую корзину мы положим важные подарки и много любви.

К тому же мы расскажем лучшие истории от мам с храбрыми сердцами на сайте sovajewels.com, чтобы вдохновить каждую маму и каждого украинца. Рассказать историю можно здесь. Прочесть одну из историй мамы защитника уже можно по ссылке.

Верим, что совсем скоро все матери встретят своих детей с Победой. Всё будет Украина.