На прошлой неделе в Украине случилось до сих пор неслыханное – Медведчуку объявили подозрение в государственной измене. Не обошлось и без других важных новостей. Так, правительство ввело государственное регулирование цен на газ, Илья Кива сравнил себя с Галилео Галилеем и Николаем Коперником, министра здравоохранения хотят отправить в отставку. Все это стало поводом для шуток в сети.

О том, что веселило украинцев на протяжении 10 – 16 мая, читайте далее. Обещаем – будет смешно.

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СБУ vs Медведчук

11 мая украинцев всколыхнула чрезвычайно важная новость – сотрудники Службы безопасности пришли в дом народного депутата от пророссийской партии ОПЗЖ с обысками. Впоследствии генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала политику подозрение в государственной измене и покушении на разграбление государственных ресурсов на территории временно оккупированного Крыма.

Однако, Медведчук оказался опытным игроком "пряток". Поэтому правоохранители проиграли и нардепа не нашли.



Были и такие предположения

СБУ: *не можуть знайти Медведчука*

Медведчук: pic.twitter.com/uKGa2mRmZM — амбасадор пабу Човен (@eduard_daily) May 12, 2021

Однако Медведчук не долго играл в прятки и уже на следующий день сам пришел в офис генпрокурора, чтобы ему вручили подозрение. Украинцев беспокоил только один вопрос – возьмут ли политика под стражу. Однако, как выяснилось, государственная измена – это не очень весомое преступление, поэтому подозреваемого заставили сидеть дома.

Кстати, прокуратура требовала, чтобы суд взял нардепа под стражу с возможностью внесения залога в размере более 300 миллионов гривен. Однако Медведчуку, к сожалению, повезло и искать деньги не пришлось. Интересно, где бы он взял такую сумму, если все его счета заблокированы решением СНБО.

СМИ писали, что подозрение Медведчуку должны были объявить еще 9 мая – когда он катался по центру Киева на автомобиле с другими ОПЗЖшниками. Однако, почему правоохранители этого не сделали – неизвестно. Об этом у украинцев есть свои предположения – все, традиционно, из-за праздников.

На избрание меры пресечения поддержать Медведчука пришли все его "лучшие друзья".



Илья Кива поддерживал коллегу как мог

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" подозрение Медведчуку назвали "политическими репрессиями". Однако с таким мнением соглашаются лишь члены ОПЗЖ. Украинцы же желают пророссийскому политику такой же "хорошей" защиты, какая была у Василия Стуса.

Кива снова оконфузился

Скандальный нардеп и кандидат наук Илья Кива сделал еще одно непутевое заявление. Политик решил поздравить коллег с Днем науки. Он отметил, что настоящие ученые – это те, кто страдал ради науки. Кроме того, Кива сравнил себя с выдающимися учеными Галилео Галилеем и Николаем Коперником.

Поздравляю, коллеги, с Днем Науки! P.S. настоящие ученые – это те, кто пострадал из-за науки – Галилей, Коперник, Кива,

– написал нардеп.

Степанова отправят в отставку

Премьер-министр Денис Шмыгаль отправил в Верховную Раду представление об увольнении главы Минздрава Максима Степанова. Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал причину такой инициативы – менеджерские ошибки при организации процесса вакцинации. Все потому, что Украина получила препараты позже, чем другие страны. Украинцы начали высказывать предположения, как будет происходить отставка министра.

Кстати, украинцы предполагают, что у Степанова была серьезная причина своего провала. Именно он, мол, реанимировал 8 миллионов пчел, которые погибли во время службы "Укрпочтой".

В социальных сетях Степанову уже нашли новую работу.

Правительство ввело государственное регулирование цен на топливо

Кабинет Министров 14 мая одобрил государственное регулирование торговой надбавки к средней цене топлива на период карантина. Теперь АЗС должны устанавливать надбавку к средней цене топлива: не более 7 гривен за литр дизельного топлива, не больше 5 гривен за литр бензина.

Из-за этого WOG и OKKO прекратили продажу топлива А-95. АЗС говорят, что продажа топлива по цене правительства, является убыточной для сети. Украинцы он такого решения не в восторге.

Мы же желаем вам веселой и удачной недели, а за окном – теплой погоды.