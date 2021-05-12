В Закарпатской области произошел трагический инцидент. Местные пчеловоды отправили заказчикам 8 миллионов пчел по Укрпочте. В дороге все они погибли.

Это произошло 11 мая. Пчеловоды из Иршавы и Виноградова прислали клиентам специальные пакеты с пчелами, маткой и специальным расплодом.

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Работники почтового учреждения перевозили 400 специальных пакетов в обычном грузовике Hyundai. Все пчелы, то есть 8 миллионов особей погибли.

Трагедия произошла из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания внутри авто. Это обнаружили в Ужгороде через несколько часов после выезда.

8 миллионов пчел погибли / Фото из телеграм-канала Виталия Глаголы

Реакция пчеловодов

Пчеловоды уже обратились к правоохранителям. Они намерены судиться с Укрпочтой. Общая рыночная стоимость насекомых, которых везли в грузовике, составляет около 500 тысяч гривен.

Они просто запарились там без кислорода и под раскаленными металлом. Они же живые, это не просто груз. Пчелам тоже необходим кислород,

– отметила Мария Лендел, одна из пасечников.

"А там его не было, еще и в жару. У меня сердце разрывается от увиденного. Дело не только в материальных убытках. Пчел жаль невероятно", – добавила она.

Обратите внимание! 24 канал пытается связаться с представителями Укрпочты. Мы дополним новость соответствующим комментарием, как только его получим.