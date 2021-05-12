На Закарпатті у вантажівці Укрпошти загинули 8 мільйонів бджіл, – ЗМІ
У Закарпатській області стався трагічний інцидент. Місцеві пасічники відправили замовникам 8 мільйонів бджіл Укрпоштою. У дорозі усі вони загинули.
Джерело:телеграм-канал Віталія Глаголи
Це сталося 11 травня. Бджолярі з Іршави і Виноградова надіслали клієнтам спеціальні пакети із бджолами, маткою і спеціальним розплодом.
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Працівники поштової установи перевозили 400 спеціальних пакетів у звичайній вантажівці Hyundai. Усі бджоли, тобто 8 мільйонів особин, загинули.
Трагедія трапилася через відсутність кисню і відсіків для провітрювання всередині авто. Це виявили в Ужгороді за кілька годин після виїзду.
8 мільйонів бджіл загинули / Фото з телеграм-каналу Віталія Глаголи
Реакція бджолярів
Бджолярі вже звернулися до правоохоронців. Вони мають намір судитись з Укрпоштою. Загальна ринкова вартість комах, яких везли вантажівкою, сягає близько 500 тисяч гривень.
Вони просто запарились там без кисню й під розпеченими металом. Вони ж живі, це не просто вантаж. Бджолам теж треба кисень,
– зазначила Марія Лендел, одна з пасічниць.
"А там його не було, ще й у спеку. У мене серце розривається від побаченого. Річ не тільки у матеріальних збитках. Бджіл шкода неймовірно", – додала вона.
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