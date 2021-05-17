Минулого тижня в Україні трапилося досі нечуване – Медведчуку оголосили підозру у державній зраді. Не обійшлося й без інших важливих новин. Так, уряд ввів державне регулювання цін на газ, Ілля Кива порівняв себе з Галілео Галілеєм та Миколою Коперником, міністра охорони здоров'я хочуть відправити у відставку. Усе це стало приводом для жартів у мережі.

Про те, що веселило українців впродовж 10 – 16 травня, читайте далі. Обіцяємо – буде смішно.

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СБУ vs Медведчук

11 травня українців сколихнула надзвичайно важлива новина – працівники Служби безпеки прийшли у будинок народного депутата від проросійської партії ОПЗЖ з обшуками. Згодом генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що підписала політику підозру у державній зраді та замаху на розграбування державних ресурсів на території тимчасово окупованого Криму.

Однак, Медведчук виявився досвідченим гравцем "хованок". Тому правоохоронці програли і нардепа не знайшли.



Були й такі припущення

СБУ: *не можуть знайти Медведчука*

Медведчук: pic.twitter.com/uKGa2mRmZM — амбасадор пабу Човен (@eduard_daily) May 12, 2021

Однак Медведчук не довго грався у хованки і вже наступного дня сам прийшов в Офіс генпрокурора, аби йому вручили підозру. Українців турбувало лише одне питання – чи візьмуть політика під варту. Однак, як з'ясувалося, державна зрада – це не дуже вагомий злочин, тому підозрюваного змусили сидіти вдома.

До речі, прокуратура вимагала, аби суд взяв нардепа під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 300 мільйонів гривень. Однак Медведчуку, на жаль, пощастило і шукати гроші не довелося. Цікаво, де б він взяв таку суму, якщо усі його рахунки заблоковані рішенням РНБО.

ЗМІ писали, що підозру Медведчуку мали оголосити ще 9 травня – коли він катався центром Києва на автомобілі з іншими ОПЗЖшниками. Однак, чому правоохоронці цього не зробили – невідомо. Про те в українців є свої припущення – все, традиційно, через свята.

На обрання запобіжного заходу підтримати Медведчука прийшли всі його "найкращі друзі".



Ілля Кива підтримував колегу як міг

В "Опозиційній платформі – За життя" підозру Медведчуку назвали "політичними репресіями". Однак з такою думкою погоджуються лише члени ОПЗЖ. Українці ж бажають проросійському політику такого ж "хорошого" захисту, який був у Василя Стуса.

Кива знову осоромився

Скандальний нардеп та кандидат наук Ілля Кива зробив ще одну недолугу заяву. Політик вирішив привітати "колег" з Днем науки. Він зауважив, що справжні вчені – це ті, хто страждали заради науки. Крім того, Кива порівняв себе з видатними вченими Галілео Галілеєм та Миколою Коперником.

Вітаю, колеги, з Днем Науки! P.S. справжні вчені – це ті, хто постраждав через науку – Галілей, Коперник, Кива,

– написав нардеп.

Степанова відправлять у відставку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відправив у Верховну Раду подання про звільнення очільника МОЗ Максима Степанова. Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав причину такої ініціативи – менеджерські помилки при організації процесу вакцинації. Все тому, що Україна отримала препарати пізніше, ніж інші країни. Українці почали висловлювати припущення, як відбуватиметься відставка міністра.

До речі, українці припускають, що у Степанова була серйозна причина свого провалу. Саме він, мовляв, реанімував 8 мільйонів бджіл, які загинули під час відправи "Укрпоштою".

У соціальних мережах Степанову вже знайшли нову роботу.

Уряд ввів державне регулювання цін на пальне

Кабінет Міністрів 14 травня схвалив державне регулювання торговельної надбавки до середньої ціни пального на період карантину. Тепер АЗС повинні встановлювати надбавку до середньої ціни пального: не більше 7 гривень за літр дизельного пального, не більше 5 гривень за літр бензину.

Через це WOG та OKKO припинили продаж пального А-95. АЗС кажуть, що продаж палива за ціною уряду, є збитковою для мережі. Українці він такого рішення – не в захваті.

Ми ж бажаємо вам весело та вдалого тижня, а за вікном – теплої погоди.