Над этим больше всего смеялись украинцы в течение недели. 24 канал собрал самые смешные и актуальные мемы, шутки и фотожабы.

На тему "Все переезжают в Моршин": соцсети взорвались шутками о вакцинированном городе

Прививка украинцев и массово вакцинированный Моршин

По состоянию на 31 октября 15 областей Украины находятся в красной зоне. Ослабление карантина в этих регионах действует для вакцинированных украинцев. Именно поэтому в Киеве, Одессе, Червонограде, Ивано-Франковске в последние дни образовались очереди в пунктах вакцинации.

В Моршине, где почти 76% взрослого населения вакцинированы, по состоянию на 27 октября, только 27 больных, из них 26 – лечатся дома. Украинцы в течение недели собирались "переезжать" в Моршин и смело шутили над теми, кто выступает против вакцинации.



Украинцы шутили над теми, кто не прививается, потому что переболел / Фото Goni мемасы



Люди в сети ссорятся из-за вакцинации / Фото Goni мемасы



Люди шутят над ограничениями, которые установили для невакцинированных / Фото Goni мемасы



Люди шутят над вакцинированными и невакцинированными / Фото Goni мемасы



Люди шутят над тем, при каком условии вакцинируются украинцы / Фото Goni мемасы



Люди шутят, что идут в Моршин / Фото "Баба и кот"



Говорят, что хотят жить в Моршине / Фото "Мемаграм"



Смеются над боящимися вакцинироваться / Фото "Баба и кот"

Теперь украинцы могут вакцинироваться на вокзалах / Фото "Мемаграм"

ВСУ применили ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе и поэтому в Кремле истерика

В ответ на многочисленные нарушения пророссийских боевиков ВСУ 26 октября на Донбассе применили ударный беспилотник Bayraktar TB2. В Кремле и у их приспешников по этому поводу возникла истерика. Зато украинцы достаточно пошутили над страной-агрессором.



ВСУ применили Bayraktar по оккупантам / Фото Goni мемасы



Мандарин у россиян нет, кто виноват? – ВСУ! / Картинка из твиттера n6j1K0PZH4vMK0y

В России сравнивают применение беспилотника с выставкой похоронных вещей / Фото Сергей Нещадим

Нардеп Арахамия не узнал слова философа Сковороды "Мир ловил меня и не поймал"

Народный депутат и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отвечал на блиц-вопрос в эфире одного из украинских телеканалов. Политик не узнал одно из самых известных высказываний украинского философа Григория Сковороды "Мир ловил меня и не поймал".

Он растерялся, а затем в шутку добавил, что вспомнил о Леонардо ди Каприо в фильме "Поймай меня, если сможешь" режиссера Стивена Спилберга. Соответствующее видео быстро распространилось и по сети и стало поводом для очередных шуток.



Арахамия не знал, кто сказал известную фразу "Мир ловим меня, но не поймал" / Фото Goni мемасы



Арахамия "приписал" фразу Сковороды Ди Каприо / Фото Goni мемасы



Люди смеялись над тем, что Арахамия не знал автора известной фразы / Фото "Мемаграм"

Арахамия фразу Сковороды "приписал" Ди Каприо / Фото Мемаграм

Суд Амстердама постановил передать "скифское золото" Украине

После оккупации Крыма музеи полуострова настаивали на том, что ценности должны передать им. Судебная волокита длилась несколько лет. Суд Амстердама 26 октября постановил вернуть Украине экспонаты с выставки "скифского золота".

Это стало поводом для гордости украинцев и причиной пошутить над теми, кто не слишком заботился о сохранении украинских ценностей, в том числе и над кумом Владимира Путина.



Украине передадут "скифское золото" / Фото Goni мемасы



Люди шутили, что некоторые не успели украсть "скифское золото" / Фото "Мемаграм"

Компания Facebook будет называться Meta

Марк Цукерберг заявил, что Facebook сменит свое название на Meta с 28 октября. По его словам, таким образом компания продемонстрирует, что не только одна соцсеть, но и собственник других активов.

Оказалось, что название звучит фактически аналогично украинскому информационному порталу Meta.ua. Именно поэтому украинцы называли этот процесс украинизацией и достаточно шутили над названием.



Украинцы шутят, ведь у нас есть информационный портал с таким же названием



Смеются, что Цукенберг выступает за украинизацию / Фото "Баба и кот"



С нового названия Meta также шутят / Фото "Баба и кот"



Компанию переименовали после большого 6-часового сбоя в работе / Фото "Баба и кот"



Относительно нового логотипа также проводили разные аналогии / Фото "Баба и кот"



Украинцы вспоминали аналоги к названию Meta / Фото "Мемаграм"

Выборы мэра Харькова

В Харькове 31 октября выбирают мэра города. Украинцы не обошли эту тему. В частности, некоторые люди пришли на участки с домашними любимцами. На фейсбуке ОПОРЫ Харькова опубликовали фото с животными.

Люди в Харькове голосовали с домашними животными / Фото ОПОРЫ Харькова