Весной в курортном Моршине провели эксперимент по массовой вакцинации. Поэтому почти 75% взрослого населения городка – привиты от коронавируса.

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"Моршинское чудо"

До массового распространения штамма Дельта в Моршине вообще почти не было больных. Пока нет ни одного госпитализированного.

Пользователи назвали массовую вакцинацию "моршинским чудом". Жители других городов завидуют жителям Моршина. Некоторые даже шутят, что планируют переезжать.


Путь к Моршину / Фото из фейсбука "Баба и кот"


Все переезжают в Моршин / Фото "Мемаграм"


Люди уже собирают вещи / Фото из Фейсбука Романа Цимбалюка


Все – в Моршин / Фото из твиттера Petronium


Фото из фейсбука "Мы не праздновали"

Моршин – неприступная крепость

Пользователи сети сравнивают Моршин с неприступной крепостью для коронавируса. Пишут, что в городок ведет настоящую битву против сплетен и фейков относительно вакцинации.

Также переживают, "как антивакцинаторы могли потерять Моршин".


Беспокойство "антивакцинаторов" / Фото "Последний капиталист"


Неприступная крепость / Фото из фесбука Сергея Марченко


Фото из твиттера Fox sans frontieres


Как Моршин борется с фейками / Фото из фейсбука Саши Подуфалова


Жители Моршина / Фото из Фейсбука Goni Мемасы

В чем секрет Моршина

Украинцы восхищены успешной кампанией вакцинации в Моршине. Пользователи сети делают свои предположения в чем же секрет.


Моршинские вакцины / Фото "Мемаграм"


Моршин через несколько лет / Фото из твиттера "Човник"