Весной в курортном Моршине провели эксперимент по массовой вакцинации. Поэтому почти 75% взрослого населения городка – привиты от коронавируса.
Читайте также Самые смешные мемы недели: вакцинаторы vs антивакцинаторы, "Батько наш – Бандера", старт отопления
"Моршинское чудо"
До массового распространения штамма Дельта в Моршине вообще почти не было больных. Пока нет ни одного госпитализированного.
Пользователи назвали массовую вакцинацию "моршинским чудом". Жители других городов завидуют жителям Моршина. Некоторые даже шутят, что планируют переезжать.
Путь к Моршину / Фото из фейсбука "Баба и кот"
Все переезжают в Моршин / Фото "Мемаграм"
Люди уже собирают вещи / Фото из Фейсбука Романа Цимбалюка
Все – в Моршин / Фото из твиттера Petronium
Фото из фейсбука "Мы не праздновали"
Моршин – неприступная крепость
Пользователи сети сравнивают Моршин с неприступной крепостью для коронавируса. Пишут, что в городок ведет настоящую битву против сплетен и фейков относительно вакцинации.
Также переживают, "как антивакцинаторы могли потерять Моршин".
Беспокойство "антивакцинаторов" / Фото "Последний капиталист"
Неприступная крепость / Фото из фесбука Сергея Марченко
Фото из твиттера Fox sans frontieres
Как Моршин борется с фейками / Фото из фейсбука Саши Подуфалова
Жители Моршина / Фото из Фейсбука Goni Мемасы
В чем секрет Моршина
Украинцы восхищены успешной кампанией вакцинации в Моршине. Пользователи сети делают свои предположения в чем же секрет.
Моршинские вакцины / Фото "Мемаграм"
Моршин через несколько лет / Фото из твиттера "Човник"