Весной в курортном Моршине провели эксперимент по массовой вакцинации. Поэтому почти 75% взрослого населения городка – привиты от коронавируса.

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"Моршинское чудо"

До массового распространения штамма Дельта в Моршине вообще почти не было больных. Пока нет ни одного госпитализированного.

Пользователи назвали массовую вакцинацию "моршинским чудом". Жители других городов завидуют жителям Моршина. Некоторые даже шутят, что планируют переезжать.



Путь к Моршину / Фото из фейсбука "Баба и кот"



Все переезжают в Моршин / Фото "Мемаграм"



Люди уже собирают вещи / Фото из Фейсбука Романа Цимбалюка



Все – в Моршин / Фото из твиттера Petronium



Фото из фейсбука "Мы не праздновали"

Моршин – неприступная крепость

Пользователи сети сравнивают Моршин с неприступной крепостью для коронавируса. Пишут, что в городок ведет настоящую битву против сплетен и фейков относительно вакцинации.

Также переживают, "как антивакцинаторы могли потерять Моршин".



Беспокойство "антивакцинаторов" / Фото "Последний капиталист"



Неприступная крепость / Фото из фесбука Сергея Марченко



Фото из твиттера Fox sans frontieres



Как Моршин борется с фейками / Фото из фейсбука Саши Подуфалова



Жители Моршина / Фото из Фейсбука Goni Мемасы

В чем секрет Моршина

Украинцы восхищены успешной кампанией вакцинации в Моршине. Пользователи сети делают свои предположения в чем же секрет.

Обратите внимание! В Минздраве в очередной раз отмечают, что вакцинация – лучшая защита от коронавируса. Дело в том, что вакцинированные имеют меньше всего рисков тяжелого течения болезни. Сейчас в Украине привили 9 363 493 человека, из них: получили одну дозу – 9 363 491; полностью иммунизированы – 7 138 082.



Моршинские вакцины / Фото "Мемаграм"



Моршин через несколько лет / Фото из твиттера "Човник"