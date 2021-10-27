Навесні у курортному Моршині провели експеримент з масової вакцинації. Відтак майже 75% дорослого населення містечка – щеплені від коронавірусу.

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"Моршинське диво"

До масового поширення штаму Дельта у Моршині взагалі майже не було хворих. Наразі немає жодного госпіталізованого.

Користувачі назвали масову вакцинацію "моршинським дивом". Жителі інших міст заздрять моршинцям. Дехто навіть жартує, що планує переїжджати.



Шлях до Моршина / Фото з фейсбуку "Баба і кіт"



Всі переїжджають у Моршин / Фото "Мемаграм"



Люди вже збирають речі / Фото з фейсбуку Романа Цимбалюка



Всі – до Моршина / Фото з твітера Petronium



Фото з фейсбуку "Ми не празднували"

Моршин – неприступна фортеця

Користувачі мережі порівнюють Моршин із неприступною фортецею для коронавірусу. Пишуть, що у містечко веде справжню битву проти пліток і фейків стосовно вакцинації.

Також переймаються, "як антивакцинатори могли втратити Моршин".



Переймання "антивакцинаторів" / Фото "Останній капіталіст"



Неприступна фортеця / Фото з фесбуку Сергія Марченка



Фото з твітера Fox sans frontieres



Як Моршин бореться з фейками / Фото з фейсбуку Саши Подуфалова



Жителі Моршина / Фото з фейсбуку Goni Мемаси

У чому секрет Моршина

Українці захоплюються успішною кампанією вакцинації у Моршині. Користувачі мережі роблять свої припущення, у чому секрет.

Зверніть увагу! У МОЗ вкотре наголошують, що вакцинація – найкращий захист від коронавірусу. Річ у тім, що вакциновані мають найменше ризиків важкого перебігу хвороби. Наразі в Україні щепили 9 363 493 людини, з них: отримали одну дозу – 9 363 491; повністю імунізовані – 7 138 082.



Моршинські вакцини / Фото "Мемаграм"



Моршин через кілька років / Фото з твітеру "Човник"