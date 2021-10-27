Навесні у курортному Моршині провели експеримент з масової вакцинації. Відтак майже 75% дорослого населення містечка – щеплені від коронавірусу.

Читайте також Найсмішніші меми тижня: вакцинатори vs антивакцинатори, "Батько наш – Бандера", старт опалення

"Моршинське диво"

До масового поширення штаму Дельта у Моршині взагалі майже не було хворих. Наразі немає жодного госпіталізованого.

Користувачі назвали масову вакцинацію "моршинським дивом". Жителі інших міст заздрять моршинцям. Дехто навіть жартує, що планує переїжджати.


Шлях до Моршина / Фото з фейсбуку "Баба і кіт"


Всі переїжджають у Моршин / Фото "Мемаграм"


Люди вже збирають речі / Фото з фейсбуку Романа Цимбалюка


Всі – до Моршина / Фото з твітера Petronium


Фото з фейсбуку "Ми не празднували"

Моршин – неприступна фортеця

Користувачі мережі порівнюють Моршин із неприступною фортецею для коронавірусу. Пишуть, що у містечко веде справжню битву проти пліток і фейків стосовно вакцинації.

Також переймаються, "як антивакцинатори могли втратити Моршин".


Переймання "антивакцинаторів" / Фото "Останній капіталіст"


Неприступна фортеця / Фото з фесбуку Сергія Марченка


Фото з твітера Fox sans frontieres


Як Моршин бореться з фейками / Фото з фейсбуку Саши Подуфалова


Жителі Моршина / Фото з фейсбуку Goni Мемаси

У чому секрет Моршина

Українці захоплюються успішною кампанією вакцинації у Моршині. Користувачі мережі роблять свої припущення, у чому секрет.


Моршинські вакцини / Фото "Мемаграм"


Моршин через кілька років / Фото з твітеру "Човник"