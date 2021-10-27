Навесні у курортному Моршині провели експеримент з масової вакцинації. Відтак майже 75% дорослого населення містечка – щеплені від коронавірусу.
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"Моршинське диво"
До масового поширення штаму Дельта у Моршині взагалі майже не було хворих. Наразі немає жодного госпіталізованого.
Користувачі назвали масову вакцинацію "моршинським дивом". Жителі інших міст заздрять моршинцям. Дехто навіть жартує, що планує переїжджати.
Шлях до Моршина / Фото з фейсбуку "Баба і кіт"
Всі переїжджають у Моршин / Фото "Мемаграм"
Люди вже збирають речі / Фото з фейсбуку Романа Цимбалюка
Всі – до Моршина / Фото з твітера Petronium
Фото з фейсбуку "Ми не празднували"
Моршин – неприступна фортеця
Користувачі мережі порівнюють Моршин із неприступною фортецею для коронавірусу. Пишуть, що у містечко веде справжню битву проти пліток і фейків стосовно вакцинації.
Також переймаються, "як антивакцинатори могли втратити Моршин".
Переймання "антивакцинаторів" / Фото "Останній капіталіст"
Неприступна фортеця / Фото з фесбуку Сергія Марченка
Фото з твітера Fox sans frontieres
Як Моршин бореться з фейками / Фото з фейсбуку Саши Подуфалова
Жителі Моршина / Фото з фейсбуку Goni Мемаси
У чому секрет Моршина
Українці захоплюються успішною кампанією вакцинації у Моршині. Користувачі мережі роблять свої припущення, у чому секрет.
Моршинські вакцини / Фото "Мемаграм"
Моршин через кілька років / Фото з твітеру "Човник"