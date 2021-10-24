24 канал постарався зібрати для читачів найсмішніші та найбільш актуальні меми.

До теми Як меми допомагають впоратися зі стресом під час пандемії COVID-19

Війна вакцинаторів з антивакцинаторами

З 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила міжобласних перевезень. Тепер потрапити у потяг, літак або автобус можна лише з ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом. Через це на вокзалах та автостанціях спалахнули чимало конфліктів та навіть пролились сльози через скасовані подорожі.

Зростання захворюваності також підштовхнуло владу у багатьох областях ввести "червоний" рівень обмежень. Через такі умови та рамки суперечки "вакцинуватись – чи не вакцинуватись" перейшли на новий рівень в інтернеті. Аргументи сторони наводять різні, і деякі з них – через безглуздя – варті того, аби потрапити у меми.



Чипування – частий аргумент антивакцинаторів / Зображення Michael Savchyn з "Мемаграм"

Без сертифікатів жити дедалі важче / Зображення GONI Мемаси

Бізнес роблять навіть на імунізації / Зображення GONI Мемаси

Війни у соцмережах тривають / Зображення GONI Мемаси

Виникають нові скоромовки / Зображення GONI Мемаси

Новий привід для припинення стосунків / Зображення зі сторінки "Баба і кіт"

"Батько наш – Бандера"

Київські школярі потролили проросійську вчительку, виконавши пісню "Батько наш – Бандера". Флешмоб миттєво розлетівся мережею і пісня перетворилась на хіт, який став лідером пошуку у Google.

Українська пісня долинула навіть до держави-агресорки. Через такі логічні вподобання українців у Росії "запалало".

Пісня про Бандеру дійшла до Москви /Скриншот з сайту

В Україні – новий хіт / Зображення з "Мемаграм"

Українська пісня не має кордонів / Зображення Захара Клименка, з "Мемаграм"

Хрещений батько – Бандера / Зображення Sasha Podufalov, з "Мемаграм"

Непогано, якби це було реальністю / Зображення GONI Мемаси

Нехай пісня лунає гучніше / Зображення зі сторінки "Баба і кіт"

Опалювальний сезон

Стовпчики термометрів опускаються дедалі нижче, а в квартирах українців – значно холодніше. Люди повитягали з шаф теплі речі та зимові ковдри, з надією торкаючись до холодних батарей. Комусь вже пощастило і опалювальний сезон успішно стартував.

Тим часом, ожили і чати ОСББ – відродились суперечки між тими, кому гаряче і тими, хто замерзає.

Все тут В Україні розпочинається опалювальний сезон 2021 – 2022: коли й де увімкнуть тепло

Час витягувати теплі ковдри / Зображення Sasha Podufalov, з "Мемаграм"

Біль опалювального сезону / Зображення GONI Мемаси

Можливо, справді краще взяти обігрівач? / Зображення зі сторінки "Баба і кіт"

А наостанок просто пропонуємо переглянути відео, на яке можна дивитись вічно – як розпадається Кремль: