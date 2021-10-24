24 канал постарался собрать для читателей самые смешные и наиболее актуальные мемы.

К теме Как мемы помогают справиться со стрессом во время пандемии COVID-19

Война вакцинаторов с антивакцинаторами

С 21 октября в Украине начали действовать новые правила межобластных перевозок. Теперь попасть в поезд, самолет или автобус можно только с ПЦР-тестом или COVID-сертификатом. Из-за этого на вокзалах и автостанциях вспыхнуло немало конфликтов и даже пролилось слез из-за отмененных путешествий.

Рост заболеваемости также подтолкнул власти во многих областях ввести "красный" уровень ограничений. Из-за таких условий и рамок споры "прививаться – или не прививаться" перешли на новый уровень в интернете. Аргументы стороны приводят разные, и некоторые из них – из-за нелепости – стоят того, чтобы попасть в мемы.



Чипирование – частый аргумент антивакцинаторов / Изображение Michael Savchyn из "Мемаграмм"



Без сертификатов жить все труднее / Изображение GONI Мемасы



Бизнес делают даже на иммунизации / Изображения GONI Мемасы



Войны в соцсетях продолжаются / Изображение GONI Мемасы



Возникают новые скороговорки / Изображение GONI Мемасы



Новый повод для прекращения отношений / Изображение со страницы "Баба и кот"

"Батько наш – Бандера"

Киевские школьники потроллили пророссийскую учительницу, исполнив песню "Батько наш – Бандера". Флешмоб мгновенно разлетелся по сети и песня превратилась в хит, который стал лидером поиска в Google.

Украинская песня донеслась даже до государства-агрессора. Из-за таких логических предпочтений украинцев в России "запылало".



Песня о Бандере дошла до Москвы / Скриншот с сайта



В Украине – новый хит / Изображение с "Мемаграм"



Украинская песня не имеет границ / Изображения Захара Клименко с "Мемаграм"



Крестный отец – Бандера / Изображение Sasha Podufalov, с "Мемаграм"

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Неплохо, если бы это было реальностью / Изображение GONI Мемасы



Пусть песня раздается громче / Изображение со страницы "Баба и кот"

Отопительный сезон

Столбики термометров опускаются все ниже, а в квартирах украинцев – значительно холоднее. Люди повытягивали из шкафов теплые вещи и зимние одеяла, с надеждой прикасаясь к холодным батареям. Кому-то уже повезло и отопительный сезон успешно стартовал.

Тем временем ожили и чаты ОСМД – возродились споры между теми, кому жарко и теми, кто замерзает.

Все здесь, В Украине начинается отопительный сезон 2021 – 2022: когда и где включат тепло



Время вытягивать теплые одеяла / Изображение Sasha Podufalov, с "Мемаграм"



Боль отопительного сезона / Изображение GONI Мемасы



Может быть, действительно лучше взять обогреватель? / Изображение со страницы "Баба и кот"

А напоследок просто предлагаем посмотреть видео, на которое можно смотреть вечно – как распадается Кремль: