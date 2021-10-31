Над цим найбільше сміялись українці протягом тижня. 24 канал зібрав найсмішніші та найбільш актуальні меми, жарти та фотожаби.

До теми "Всі переїжджають до Моршина": соцмережі вибухнули жартами про вакциноване місто

Щеплення українців та масово вакцинований Моршин

Станом на 31 жовтня, 15 областей України перебувають в червоній зоні. Послаблення карантину в цих регіонах діють для вакцинованих українців. Саме тому в Києві, Одесі, Червонограді, Івано-Франківську протягом останніх днів утворились черги у пунктах вакцинації.

Натомість у Моршині, де майже 76% дорослого населення вакциновані, станом на 27 жовтня, тільки 27 хворих, з них 26 – лікуються вдома. Українці протягом тижня збирались "переїжджати" до Моршина та сміливо жартували над тими, хто виступає проти вакцинації.



Українці жартували над тими, хто не щеплюється, бо перехворів / Фото Goni мемаси



Люди в мережі сваряться через вакцинацію / Фото Goni мемаси



Люди жартують над обмеженнями, які встановили для невакцинованих / Фото Goni мемаси



Люди жартують над вакцинованими та невакцинованими / Фото Goni мемаси



Люди жартують над тим, за якої умови вакцинуються українці / Фото Goni мемаси



Люди жартують, що йдуть в Моршин / Фото "Баба і кіт"



Кажуть, що хочуть жити в Моршині / Фото "Мемаграм"



Сміються над тими, хто боїться вакцинуватись / Фото "Баба і кіт"



Тепер українці можуть вакцинуватись на вокзалах / Фото "Мемаграм"

ЗСУ застосували ударний безпілотник Bayraktar на Донбасі й через це у Кремлі істерика

У відповідь на численні порушення проросійських бойовиків ЗСУ 26 жовтня на Донбасі застосували ударний безпілотник Bayraktar TB2. У Кремлі та їхніх посіпак з цього приводу виникла істерика. Натомість українці вдосталь пожартували над країною-агресором.



ЗСУ застосували Bayraktar по окупантах / Фото Goni мемаси



Мандарин у росіян немає, хто винен? – ЗСУ! / Картинка з твітеру n6j1K0PZH4vMK0y



У Росії порівнюють застосування безпілотника з виставкою похоронних речей / Фото Сергей Нещадим

Нардеп Арахамія не впізнав слова філософа Сковороди "Світ ловив мене, та не спіймав"

Народний депутат та глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відповідав на бліц-питання в ефірі одного з українських телеканалів. Політик не впізнав одне з найвідоміших висловлювань українського філософа Григорія Сковороди "Світ ловив мене, та не спіймав".

Він розгубився, а потім жартома додав, що згадав про Леонардо ді Капріо у фільмі "Впіймай мене, якщо зможеш" режисера Стівена Спілберга. Відповідне відео швидко поширилося й мережею й стало приводом для чергових жартів.

Арахамія не знав, хто сказав відому фразу "Світ ловим мене, та не спіймав" / Фото Goni мемаси



Арахамія "приписав" фразу Сковороди Ді Капріо / Фото Goni мемаси



Люди сміялись над тим, що Арахамія не знав автора відомої фрази / Фото "Мемаграм"



Арахамія фразу Сковороди "приписав" Ді Капріо / Фото Мемаграм

Суд Амстердама постановив передати "скіфське золото" Україні

Після окупації Криму музеї півострова наполягали, що цінності мають передати їм. Судова тяганина тривала кілька років. Та суд Амстердама 26 жовтня постановив повернути Україні експонати з виставки "скіфського золота".

Це стало приводом для гордощів українців та причиною пожартувати над тими, хто не надто піклувався про збереження українських цінностей, зокрема й над кумом Володомира Путіна.



Україні передадуть "скіфське золото" / Фото Goni мемаси



Люди жартувались, що дехто не встиг вкрасти "скіфське золото" / Фото "Мемаграм"

Компанія Facebook матиме назву Meta

Марк Цукерберг заявив, що Facebook поміняє свою назву на Meta з 28 жовтня. За його словами, таким чином компанія продемонструє, що не тільки одна соцмережа, а й власник інших активів.

Виявилось, що назва звучить фактично аналогічно до українського інформаційного порталу Meta.ua. Саме тому українці називали цей процес українізацією та вдосталь жартували над назвою.



Українці жартують, адже в нас є інформаційний портал з такою ж назвою



Сміються, що Цукенберг виступає за українізацію / Фото "Баба і кіт"



З нової назви Meta також жартують / Фото "Баба і кіт"



Компанію перейменували після великого 6-годинного збою в роботі / Фото "Баба і кіт"



Щодо нового логотипу також проводили різні аналогії / Фото "Баба і кіт"



Українці пригадували аналоги до назви Meta / Фото "Мемаграм"

Вибори мера Харкова

В Харкові 31 жовтня обирають мера міста. Українці не оминули цю тему. Зокрема деякі люди прийшли на дільниці з домашніми улюбленцями. На фейсбуці ОПОРИ Харкова опублікували фото з тваринами.

Люди у Харкові голосували з домашніми тваринами / Фото ОПОРИ Харкова