Предпасхальная неделя была богатой на хлопоты, политические резонансы и новые защищенные кадидатские степени. Так, Кива стал ученым, Юлия Мендель увольняется, а на паску нельзя было даже дышать вплоть до утра воскресенья. И она, кстати, никакой не кулич.

Предлагаем обзор самых смешных мемов недели, которые мы собрали в соцсетях. Догоняйте до конца: здесь много забавного, что поднимет настроение.

Кстати "Бийтеся яйцями та жеріт ковбасу": лучшие мемы о пасхальных и майских праздниках

Кива стал кандидатом наук

На этом шутка могла бы и закончиться, но нет – это не шутка. Ее название – "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". Решение присвоить Киве научную степень поддержали все 13 членов научного совета.

По этому поводу Кива написал, что пополнил ряды честных ученых.

Сегодня научное сообщество стало сильнее, потому что к ним присоединился честный, принципиальный и сильный гражданин,

– заявил Кива.

Впрочем, соцсети разразились возмущением, сарказмом и многочисленными мемами.

Советуем посмотреть Кива – ученый и другие нардепы, за которых стыдно: перечень одиозных "кадров"



Кива-то лопух / Изображение Victor Bened

Кива с абсолютно неадекватным поведением, многочисленными зашкварами и статус ученого – несовместимы в представлении многих украинцев.



Доцент – рецидивист



Кива как птичка киви – кивиндат / изображение из второй частной мемарни



Кива как киви / изображение из твитера @veraizmaylova41

Кива готується до захисту кандидатської pic.twitter.com/vAlBT19969 — Рамзес Рамзес (@njdjzhj09GuHZfT) April 27, 2021

Как способ потроллить Киву и ученых, которые позволили ему защититься, на сайте КГГА зарегистрировали электронную петицию с предложением переименовать проспект Науки. Конечно же, в честь Кивы.

Некоторые особенно эпические моменты защиты Кивы попали в сеть. В частности, то, как Кива уклонился от ответа на простой вопрос одного из членов комиссии.

З’явилось фото як Кива захищав дисертацію pic.twitter.com/ekoKaWpASi — Ushchenko Yes! (@Viktor_Honey) April 26, 2021

"Какой смысл вы вкладываете в понятие "демократический евроинтегрированный государственный управленческий аппарат", – спросили его. На то нардеп сказал: "Ответ мы дадим в следующей нашей научной работе".

Як Ілля Кива кандидатську захищав. pic.twitter.com/0RkR1PljhB — pétiukh (@MykolaPetiukh) April 26, 2021

Защита кандидатской Кивой: смешные моменты в видео

Юлия Мендель увольняется

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель, вероятно, покидает свою должность. По крайней мере об этом на этой неделе гудели соцсети и СМИ.

Заметим, что Мендель занимает должность пресс-секретаря Зеленского почти 2 года. Пока что она еще никак не комментировала информацию об этих кадровых изменениях. При этом на предварительные данные уже наплодили много мемов и шуток.

Например, классический ролик с Яценюком получил новый контекст.

А помните, этот мем с Ириной Верещук? Ролик, кстати, так и не показали. Теперь на зонте улетает Юлия Мендель.

Мендель также благодарит за обогащение мемного пространства.

Хотілось би подякувати Юлічці Мендель за усі меми і жарти, що ми побачили за час її каденції. Дякуємо! pic.twitter.com/UmIArRuISR — амбасадор пабу Човен (@eduard_daily) April 30, 2021

Украина. Пресс-секретарь Зеленского Ю. Мендель уволилась по собственному желанию. Ранее она пожаловалась на маленькую зарплату, которой не хватает на модные платья, из-за чего её высмеивают в соцсетях pic.twitter.com/julh42mtBQ — Искандер13 (@13iskander131) April 30, 2021

В Офисе президента рассказали: Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ. В соцсетях есть и другие варианты.

Юлія Мендель очолить Гендель pic.twitter.com/J4GQxXZaN3 — Khatsanovsky (@khatsanovsky) April 30, 2021

Пасха наконец наступил и можно есть пасху. В течение недели в соцсетях пользователи друг другу напоминали: кулич-это никаких не кулич, как его называют в России.

Я вперше почув слово «куліч» у Твіттері цього року. Усе життя їм паску на Великдень. Де той куліч? Який куліч? pic.twitter.com/fss4tmcANp — Sergey Mohov (@krides) April 29, 2021

Фото 1. Куліч.

Фото 2.Паска.

І тільки від тебе,мій вельмишановний вірянине,залежить що ти будеш вживати у піщу в свято Воскресіння Господня. pic.twitter.com/V5QotAmhHU — Garry (@Garry51302808) April 27, 2021

Самое тяжкое на Пасху – выдержать вечер субботы, когда уже все наготовлено, но ни на что еще нельзя дышать, пока не освящено.

А уж когда праздник наступает, то вся лента завалена пасхальными корзинами, писанками и пасками.

Тех, кто празднует – поздравляем! С праздником! Вкусной паски и колбаски!