Самые смешные мемы недели: Кива кандидат, Мендель увольняется, паска - не кулич
Предпасхальная неделя была богатой на хлопоты, политические резонансы и новые защищенные кадидатские степени. Так, Кива стал ученым, Юлия Мендель увольняется, а на паску нельзя было даже дышать вплоть до утра воскресенья. И она, кстати, никакой не кулич.
Источник:24 канал
Предлагаем обзор самых смешных мемов недели, которые мы собрали в соцсетях. Догоняйте до конца: здесь много забавного, что поднимет настроение.
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Кива стал кандидатом наук
На этом шутка могла бы и закончиться, но нет – это не шутка. Ее название – "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". Решение присвоить Киве научную степень поддержали все 13 членов научного совета.
По этому поводу Кива написал, что пополнил ряды честных ученых.
Сегодня научное сообщество стало сильнее, потому что к ним присоединился честный, принципиальный и сильный гражданин,
– заявил Кива.
Впрочем, соцсети разразились возмущением, сарказмом и многочисленными мемами.
Советуем посмотреть Кива – ученый и другие нардепы, за которых стыдно: перечень одиозных "кадров"
Кива-то лопух / Изображение Victor Bened
Кива с абсолютно неадекватным поведением, многочисленными зашкварами и статус ученого – несовместимы в представлении многих украинцев.
Доцент – рецидивист
Кива как птичка киви – кивиндат / изображение из второй частной мемарни
Кива как киви / изображение из твитера @veraizmaylova41
Как способ потроллить Киву и ученых, которые позволили ему защититься, на сайте КГГА зарегистрировали электронную петицию с предложением переименовать проспект Науки. Конечно же, в честь Кивы.
Некоторые особенно эпические моменты защиты Кивы попали в сеть. В частности, то, как Кива уклонился от ответа на простой вопрос одного из членов комиссии.
"Какой смысл вы вкладываете в понятие "демократический евроинтегрированный государственный управленческий аппарат", – спросили его. На то нардеп сказал: "Ответ мы дадим в следующей нашей научной работе".
Защита кандидатской Кивой: смешные моменты в видео
Юлия Мендель увольняется
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель, вероятно, покидает свою должность. По крайней мере об этом на этой неделе гудели соцсети и СМИ.
Заметим, что Мендель занимает должность пресс-секретаря Зеленского почти 2 года. Пока что она еще никак не комментировала информацию об этих кадровых изменениях. При этом на предварительные данные уже наплодили много мемов и шуток.
Например, классический ролик с Яценюком получил новый контекст.
А помните, этот мем с Ириной Верещук? Ролик, кстати, так и не показали. Теперь на зонте улетает Юлия Мендель.
Мендель также благодарит за обогащение мемного пространства.
В Офисе президента рассказали: Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ. В соцсетях есть и другие варианты.
Пасха наконец наступил и можно есть пасху. В течение недели в соцсетях пользователи друг другу напоминали: кулич-это никаких не кулич, как его называют в России.
Самое тяжкое на Пасху – выдержать вечер субботы, когда уже все наготовлено, но ни на что еще нельзя дышать, пока не освящено.
А уж когда праздник наступает, то вся лента завалена пасхальными корзинами, писанками и пасками.
Тех, кто празднует – поздравляем! С праздником! Вкусной паски и колбаски!
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