Редакция 24 канала собрала самые смешные, по нашему мнению, мемы и фотожабы. Что из этого вышло – смотрите дальше.

Важно День работающих родителей: 15 смешных мемов о том, что на самом деле значит быть мамой и папой

Новый iPhone

Украинцы устроили в соцсетях настоящий парад мемов. Главным образом, авторы высмеивали внешние различия между 13-й и 12-й моделями. Да и предыдущими моделями, в целом, тоже.



Примерно так выглядят все предыдущие модели iPhone / Фото из твиттера 07_Everything



Или так / Фото из твиттера Jeff A.



Или даже так / Фото Goni



Найдите одно отличие / Фото из твиттера 07_Everything



Что будут чувствовать владельцы новых iPhone 13 / Фото Bessarabia Inform



Уже совсем скоро во всех магазинах техники / Фото Bessarabia Inform



Я пытаюсь увидеть разницу между iPhone 12 и iPhone 13 / Фото из твиттера Rookie



"Принципиально" новый дизайн / Фото из твиттера KooKyKooK



Ждать осталось недолго / Фото Goni

Факультет тиктока

Киевский университет культуры и искусств умеет удивлять. Еще бы! Его ректором уже не первый год является Михаил Поплавский. На днях он заявил об открытии факультета тиктока. Заметим, что и сам Поплавский чрезвычайно активный пользователь соцсетей.

Интересно, как Поплавский додумался до такого / Фото из твиттера 07_Everything



Факультет тиктоку открывает неслыханные возможности​ / Фото "Мемаграм"



А как все начиналось / Фото из твиттера 07_Everything



Зато с дипломом / Фото Goni



Почувствуй разницу / Фото из твиттера 07_Everything



Потому что надо еще больше эпатажа / Фото из твиттера darcy



Хорошее предложение / Фото из твиттера Аннушки





Ой , как не удобно / Фото из твиттера 07_Everything

Европа вновь поверила России

Уже не впервые Европа рассчитывает на порядочность России. Но, ой как не ожидаемо, опять ошибается. Что ж, если научиться на чужих ошибках, то придется учиться на своих.



Как неожиданно / Фото Goni



Увидим-увидим / Фото Goni

Хорошего вечера!