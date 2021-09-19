Редакція 24 каналу зібрала найсмішніші, на нашу думку, меми та фотожаби. Що з цього вийшло – дивіться далі.

Важливо День працюючих батьків: 15 смішних мемів про те, що насправді означає бути мамою і татом

Новий iPhone

Українці влаштували у соцмережах справжній парад мемів. Головним чином, автори висміювали зовнішні відмінності між 13-ою і 12-ою моделями. Та й попередніми моделями, в цілому, теж.
Приблизно так виглядають всі попередні моделі iPhone / Фото з твітеру 07_Everything


Або так / Фото з твітеру Jeff A.


Чи навіть отак / Фото Goni


Знайдіть одну відмінність / Фото з твітеру 07_Everything


Що відчуватимуть власники нових iPhone 13 / Фото Bessarabia Inform


Вже зовсім скоро у всіх магазинах техніки / Фото Bessarabia Inform


Я намагаюся побачити різницю між iPhone 12 та iPhone 13 / Фото з твітеру Rookie


"Принципово" новий дизайн / Фото з твітеру KooKyKooK


Чекати залишилося недовго / Фото Goni

Факультет тіктоку

Київський університет культури та мистецтв вміє дивувати. Ще б пак! Його ректором вже не перший рік є Михайло Поплавський. Днями він заявив про відкриття факультету тіктоку. Зауважимо, що і сам Поплавський надзвичайно активний користувач соцмереж.

Цікаво, як Поплавський додумався до такого / Фото з твітеру 07_Everything


Факультет тіктоку відкриває нечувані можливості / Фото "Мемаграм"


А як все починалося / Фото з твітеру 07_Everything


Зате з дипломом / Фото Goni


Відчуй різницю / Фото з твітеру 07_Everything


Бо треба ще більше епатажу / Фото з твітеру darcy


Гарна пропозиція / Фото з твітеру Аннушки


Ой, як не зручно / Фото з твітеру 07_Everything

Європа знов повірила Росії

Вже не вперше Європа розраховує на порядність Росії. Але, ой як не очікувано, знов помиляється. Що ж, якщо навчитися на чужих помилках, то доведеться вчитися на своїх.


Як неочікувано / Фото Goni


Побачимо-побачимо / Фото Goni

Гарного вечора!