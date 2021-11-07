24 канал собрал самые смешные и актуальные шутки, которые создали украинцы на этой неделе.

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Протесты антивакцинаторов

Несмотря на стремительное увеличение больных COVID-19 в Украине, есть большое количество людей, которые выступают против вакцинации. Порой их доводы звучат абсурдно. Но благодаря шуткам даже самые абсурдные ситуации могут вызвать улыбку.



Уже в скором времени во всех маршрутках страны / Фото Goni мемаси



Митинг автомобилистов-механиков / Фото Goni мемаси



Шах и мат / Фото Goni мемаси



Еще одна тема для размышлений / Фото Goni мемаси



Это же гениально / Фото Goni мемаси



Если аргумент о 5G уже не действует / Фото "Баба і кіт"



Где-то в параллельном мире​ / Фото "Мемаграм"



Когда хотел понтануться, но не получилось / Фото Владимира Попова

Как правильно поощрять вакцинацию

Может быть, люди, которые не хотят прививаться против COVID-19, просто еще не нашли "свою" вакцину? Далее – вакцины на любой "цвет и вкус".

Вакцины на все случаи жизни / Фото из фейсбука Дмитрия Коваленко



Как ускорить вакцинацию / Фото из фейсбука Дмитрия Коваленко



Ситуация в центрах вакцинации / Фото из фейсбук-страницы "Мемчики"

Переименование Bayraktar

После того как Украина закупила у Турции ударные беспилотники Bayraktar и применила их против оккупантов на Донбассе, международное сообщество выразило свою традиционную обеспокоенность. Правда, не в сторону пророссийских боевиков, а в отношении украинских защитников.

Турция вообще настаивает на том, чтобы Украина прекратила использовать выражение "турецкий Bayraktar". Что же, если Bayrak переводится с турецкого как "флаг". Может быть, стоит найти аналог на другом языке? К слову "флаг" на испанском будет bandera. Какое интересное совпадение.



Можно и так / Фото Goni мемаси



Пусть оккупанты боятся / Фото Goni мемаси



И это не в параллельном мире / Фото из фейсбук-страницы "Общєство нудних прєстарєлих політотів"



Ситуация в Кремле / Фото rada5

Хорошего дня и отличного настроения!