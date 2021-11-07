24 канал зібрав найсмішніші та найбільш актуальні жарти, які створили українці цього тижня.
Цікаво Президент Бразилії Жаїр Болсонару назвав Пізанську вежу "вежею з піци": мережа вибухнула мемами
Протести антивакцинаторів
Попри стрімке збільшення хворих на COVID-19 в Україні, є чимала кількість людей, які виступають проти вакцинації. Часом їхні доводи звучать абсурдно. Але завдяки жартам, навіть найабсурдніші ситуації можуть викликати посмішку.
Вже незабаром у всіх маршрутках країни / Фото Goni мемаси
Мітинг автомобілістів-механіків / Фото Goni мемаси
Шах і мат / Фото Goni мемаси
Ще одна тема для роздумів / Фото Goni мемаси
Це ж геніально / Фото Goni мемаси
Якщо аргумент про 5G вже не діє / Фото "Баба і кіт"
Десь у паралельному світі / Фото "Мемаграм"
Коли хотів понтанутися, але не вийшло / Фото Володимира Попова
Як правильно заохочувати до вакцинації
Можливо, люди, які не хочуть щепитися проти COVID-19, просто не знайшли ще "свою" вакцину? Далі – вакцини на будь-який "колір і смак".
Вакцини на всі випадки життя / Фото з фейсбуку Дмитра Коваленка
Як прискорити вакцинацію / Фото з фейсбуку Дмитра Коваленка
Ситуація у центрах вакцинації / Фото з фейсбук-сторінки "Мемчики"
Перейменування Bayraktar
Після того як Україна закупила у Туреччини ударні безпілотники Bayraktar і застосувала їх проти окупантів на Донбасі, міжнародна спільнота висловила своє традиційне занепокоєння. Щоправда, не в бік проросійських бойовиків, а щодо українських захисників.
А Туреччина взагалі наполягає на тому, щоб Україна припинила використовувати вираз "турецький Bayraktar". Що ж, якщо Bayrak перекладається з турецької як "прапор". Можливо, варто знайти аналог іншою мовою? До слова "прапор" іспанською буде bandera. Який цікавий збіг.
Можна і так / Фото Goni мемаси
Нехай окупанти бояться / Фото Goni мемаси
І це не у паралельному світі / Фото з фейсбук-сторінки "Общєство нудних прєстарєлих політотів"
Ситуація у Кремлі / Фото rada5
Гарного дня і чудового настрою!