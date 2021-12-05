Самые смешные мемы недели: украинцы ждут "госпереворота", а кот Степан рекламирует Valentino

На этой неделе украинцы, как всегда, нашли над чем посмеяться. Дело в том, что последние дни действительно были богаты интересными событиями. Например, 1 декабря готовились к "госперевороту", которого так и не произошло. Потом восхищались котом Степаном, который уже успел прорекламировать Valentino. Кроме того, тем для шуток подбросил Николай Тищенко, а также очень пунктуальная зима.

24 канал собрал смешные и актуальные мемы, которые создали украинцы на этой неделе.

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С днем "госпереворота"

Украинцы 1 декабря были в ожидании анонсированного "госпереворота". Говорить об этом начал президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что получил информацию якобы представители России и Украины готовили это в Украине. К участию в "перевороте", по словам Зеленского, хотели привлечь олигарха Рината Ахметова.

Накануне 1 декабря вице-спикер Рады Александр Корниенко заявил, что готовят акции протеста. Мол, в Киев должны были "подвозить" людей из регионов. За участие в "перевороте" им якобы предлагали по 1 тысяче гривен.

Однако, к счастью, все обошлось относительно спокойно. Несмотря на это, "госпереворот" стал основной темой для шуток и мемов на этой неделе.



С днем Госпереворота! / Фото Татьяны Слипченко



Все мысли об одном / Фото "Мемчики"



Расписание на 1 декабря / Фото Руслана Горового



Главное – ничего не забыть / Фото "Баба і кіт"



Вставай, Наташ! / Фото из фейсбука



Бери-бери / Фото "Goni Мемасы"



Тысяча за переворот / Фото "Goni Мемасы"



Заработок / Фото "Баба і кіт"



Еще раз с праздником! / Фото "Друга приватна мемарня"



А где же переворот? / Фото Андрея Клапанца

Кот Степан рекламирует Valentino

Кот Степан из Харькова получил заказ от итальянского Модного дома Valentino. Четвероногий на своей странице в инстаграме прорекламировал сумку знаменитого бренда.



Кот Степан рекламирует Valentino / Фото из инстаграма кота

Кстати, такая огромная популярность к коту пришла, когда его фото опубликовала на своей странице певица Бритни Спирс.



Популярность кота Степана / Фото "Goni Мемасы"



"А я тоже хочу" / Фото Ивана Биляка

Хотя Степан уже успел и попасть в скандал, прорекламировав бренд Юлии Приваловой, которая оскандалилась из-за анекдота о бандеровцах под фото в Москве.



А вот и скандал / Фото из инстаграма кота

Правда, вероятно, кот Степан недостаточно разобрался в ситуации, поэтому и допустил такую ошибку.



Почему кот Степан ошибся... / Фото "Баба і кіт"

Тищенко проинспектировал Укрзализныцю

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко решил "проинспектировать" новые вагоны Укрзализныци. Он проверял 10 купейных вагонов, которые УЗ получила от Крюковского завода.

Участие Тищенко в "инспекции" вагонов повеселило украинцев. Соцсети взорвались шутками.



Неожиданность / Фото "Мемаграм"



Инспекция Тищенко / Фото "Перчатки Кличко"

Зима пришла

В этом году зима отличилась незаурядной пунктуальностью. Уже 1 декабря в регионах выпал снег, а легкий морозец позволил улицам длительное время оставаться белоснежными. Хоть зимней сказке обрадовались не все, ожидание новогодних праздников поможет поднять настроение.



Красота / Фото "Goni Мемасы"



И не забывайте о зимнем спорте / Фото "Грехов"