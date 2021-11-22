Самые смешные мемы недели: вакцинальная тысяча, космические цены на проезд, Украина в плей-офф

Уходящая неделя была богата событиями – как позитивными, так и не очень. Чего только стоила новость о "тысяче за вакцинацию", анонсированная Зеленским. Кроме того, матч с Боснией и Герцеговиной добавил тем для шуток, а также седых волос. Более того, украинцы даже нашли положительные моменты в повышении цен на транспорт в Киеве.

24 канал собрал смешные и актуальные мемы, которые создали украинцы на этой неделе.

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Вакцинальная тысяча

Президент Владимир анонсировал, что каждый украинец, который полностью вакцинировался против COVID-19 сможет получить 1 000 гривен через приложение или портал Дия.

Однако, помимо стимула к вакцинации, такое решение должно поддержать культурную сферу. Дело в том, что деньги будут давать не наличными, а так называемым сертификатом, за который украинцы смогут купить абонемент в спортзал, бассейн или фитнес-клуб, билет в музей, театр или на концерт, или потратить на путешествия внутри страны.

Вероятно, такой шаг заставил противников вакцинации задуматься.



Антивакцинаторы задумались / Фото из фейсбука "Мемаграм"



Трудный выбор / Фото из фейсбука Вадима Дидыка



Тысяча за вакцинацию / Фото Александра Голобуцкого



Толпа за тысячей / Фото "Мемаграм"



Все – на вакцинацию / Фото из фейсбука YU R KO

Пользователи сети отметили, что идея раздавать тысячу не нова. Еще в начале 2000 годов Юлия Тимошенко придумала идею о выплате компенсаций вкладчикам бывшего Сбербанка СССР. Украинцы шутят, что, вероятно, Зеленский нашел "Юлину записную книжку".



"Юлина идея" / Фото Александра Бабака



"Хитрый план" / Фото Яна Доброносова



Трудный выбор / Фото "Баба и кот"

Проезд по 20 гривен

В Киеве существенно поднимут цены на транспорт. Разовый билет составит 20 гривен. А это, на минутку, "килограмм говядины по ценам Тищенко". По карточке киевлянина проезд будет немного дешевле – 12 гривен. Стоимость билета поднимут во всех видах транспорта: метро, трамвае, троллейбусе и автобусе.

Украинцы не могут сдержать негодования, однако и не пошутить возможности не упускают.



"Своим ходом" / Фото Оксаны Шиян

Европейские цены / Фото Володимира Попова Однако не спешите расстраиваться. Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что до конца отопительного сезона стоимость проезда не будут повышать.

Киевляне радуются отсрочке подорожания проезда / Фото "Мемаграм"

Фото Ивана Марунича Украина вышла в плей-офф На этой неделе Украина продолжала борьбу за выход на чемпионат мира. Наша команда обыграла Боснию и Герцовину – 2:0 и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Повезло, поскольку Франция выиграла у Финляндии – 2:0. Хотя во время первого тайма украинские фанаты едва не поседели, во втором ситуация нормализовалась. Александр Зинченко отправил мяч в пустые ворота, а добил боснийцев Артем Довбик, который реализовал выход один на один.



"Выпускайте Довбика" / Фото "Мемаграм"



"Довбик и Зина тащат" / Фото Дмитрия Коваленко



Довбик спасает ситуацию / Фото "Мемаграм"



Только победа / Фото Алексея Андрущенко

Кстати, поговаривают, что после матча сборной депозит "тысячи за вакцинацию" расширят. В частности, на корвалол и краску для волос.



Украинцы едва не поседели / Фото "Мемаграм"



Во время матча все искали корвалол / Фото "Мемаграм"

В Раде запахло жареным

В Верховной Раде во время заседания 18 ноября загорелся и начал плавиться пульт для голосования. Дым распространился по сессионному залу, но возгорание быстро погасили.

В сети шутят, что пульт не выдержал турборежима.

В Раде горела кнопка для голосования, смотрите видео: