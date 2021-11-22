Самые смешные мемы недели: вакцинальная тысяча, космические цены на проезд, Украина в плей-офф
Источник:24 канал
Уходящая неделя была богата событиями – как позитивными, так и не очень. Чего только стоила новость о "тысяче за вакцинацию", анонсированная Зеленским. Кроме того, матч с Боснией и Герцеговиной добавил тем для шуток, а также седых волос. Более того, украинцы даже нашли положительные моменты в повышении цен на транспорт в Киеве.
24 канал собрал смешные и актуальные мемы, которые создали украинцы на этой неделе.
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Вакцинальная тысяча
Президент Владимир анонсировал, что каждый украинец, который полностью вакцинировался против COVID-19 сможет получить 1 000 гривен через приложение или портал Дия.
Однако, помимо стимула к вакцинации, такое решение должно поддержать культурную сферу. Дело в том, что деньги будут давать не наличными, а так называемым сертификатом, за который украинцы смогут купить абонемент в спортзал, бассейн или фитнес-клуб, билет в музей, театр или на концерт, или потратить на путешествия внутри страны.
Вероятно, такой шаг заставил противников вакцинации задуматься.
Антивакцинаторы задумались / Фото из фейсбука "Мемаграм"
Трудный выбор / Фото из фейсбука Вадима Дидыка
Тысяча за вакцинацию / Фото Александра Голобуцкого
Толпа за тысячей / Фото "Мемаграм"
Все – на вакцинацию / Фото из фейсбука YU R KO
Пользователи сети отметили, что идея раздавать тысячу не нова. Еще в начале 2000 годов Юлия Тимошенко придумала идею о выплате компенсаций вкладчикам бывшего Сбербанка СССР. Украинцы шутят, что, вероятно, Зеленский нашел "Юлину записную книжку".
"Юлина идея" / Фото Александра Бабака
"Хитрый план" / Фото Яна Доброносова
Трудный выбор / Фото "Баба и кот"
Проезд по 20 гривен
В Киеве существенно поднимут цены на транспорт. Разовый билет составит 20 гривен. А это, на минутку, "килограмм говядины по ценам Тищенко". По карточке киевлянина проезд будет немного дешевле – 12 гривен. Стоимость билета поднимут во всех видах транспорта: метро, трамвае, троллейбусе и автобусе.
Украинцы не могут сдержать негодования, однако и не пошутить возможности не упускают.
"Своим ходом" / Фото Оксаны Шиян
Европейские цены / Фото Володимира Попова
Однако не спешите расстраиваться. Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что до конца отопительного сезона стоимость проезда не будут повышать.
Киевляне радуются отсрочке подорожания проезда / Фото "Мемаграм"
Фото Ивана Марунича
Украина вышла в плей-офф
На этой неделе Украина продолжала борьбу за выход на чемпионат мира. Наша команда обыграла Боснию и Герцовину – 2:0 и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Повезло, поскольку Франция выиграла у Финляндии – 2:0.
Хотя во время первого тайма украинские фанаты едва не поседели, во втором ситуация нормализовалась. Александр Зинченко отправил мяч в пустые ворота, а добил боснийцев Артем Довбик, который реализовал выход один на один.
"Выпускайте Довбика" / Фото "Мемаграм"
"Довбик и Зина тащат" / Фото Дмитрия Коваленко
Довбик спасает ситуацию / Фото "Мемаграм"
Только победа / Фото Алексея Андрущенко
Кстати, поговаривают, что после матча сборной депозит "тысячи за вакцинацию" расширят. В частности, на корвалол и краску для волос.
Украинцы едва не поседели / Фото "Мемаграм"
Во время матча все искали корвалол / Фото "Мемаграм"
В Раде запахло жареным
В Верховной Раде во время заседания 18 ноября загорелся и начал плавиться пульт для голосования. Дым распространился по сессионному залу, но возгорание быстро погасили.
В сети шутят, что пульт не выдержал турборежима.
В Раде горела кнопка для голосования, смотрите видео:
В сети нашли сравнение / Фото Алексея Смилика
Кто устроил пожар? / Фото Владимира Попова
Хорошего дня и веселого настроения!