Соответствующую информацию 24 канал получил из источников в медиа. Кадры были сняты за время с 5 утра 24 февраля – с тех пор, как войска России напали на Украину.
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Россияне попадают в плен, погибают: Украина разоблачает диверсантов
Российская армия на рассвете 24 февраля напала на Украину. С этого времени украинские вооруженные силы героически противостоят врагу. В частности, на кадрах видно как:
- ВСУ захватили российский танк;
- наша армия разоблачила переодетых диверсантов на танках ВСУ в Киеве на Оболони;
- взорвали мост в Вышгороде;
- разоблачили людей, рисовавших метки оккупантов;
- задержали диверсантов в Каменце-Подольском в Хмельницкой области;
- оккупанты пытались пробиться в Херсон и т.д.
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