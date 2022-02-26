Соответствующую информацию 24 канал получил из источников в медиа. Кадры были сняты за время с 5 утра 24 февраля – с тех пор, как войска России напали на Украину.

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Россияне попадают в плен, погибают: Украина разоблачает диверсантов

Российская армия на рассвете 24 февраля напала на Украину. С этого времени украинские вооруженные силы героически противостоят врагу. В частности, на кадрах видно как:

ВСУ захватили российский танк;

наша армия разоблачила переодетых диверсантов на танках ВСУ в Киеве на Оболони;

взорвали мост в Вышгороде;

разоблачили людей, рисовавших метки оккупантов;

задержали диверсантов в Каменце-Подольском в Хмельницкой области;

оккупанты пытались пробиться в Херсон и т.д.