Відповідну інформацію 24 канал отримав з джерел у медіа. Кадри були зняті за час з 5 ранку 24 лютого – відколи війська Росії напали на Україну.
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Росіяни потрапляють в полон, гинуть: Україна викриває диверсантів
Російська армія вдосвіта 24 лютого напала на Україну. З того часу українські збройні сили героїчно протистоїть ворогу. Зокрема на кадрах видно як:
- ЗСУ захопили російський танк;
- наша армія викрила переодягнутих диверсантів на танках ЗСУ в Києві на Оболоні;
- підірвали міст у Вишгороді;
- викрили людей, які малювали мітки окупантів;
- затримали диверсантів у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині;
- окупанти намагались пробитись у Херсон тощо.
Окупанти на території України: полони, викриття, загибелі: дивіться відео