2 года колонии за чучело Лукашенко, 11 – за костер на рельсах: самые жестокие приговоры в Беларуси

Белорусские журналисты собрали самые жестокие приговоры в Беларуси в 2022 году по политическим делам. Часть из них – притянуты за уши, у всех – превышены сроки наказания.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается удержать власть и боится даже самых малых проявлений неповиновения. Активистам "шьют дела" за терроризм, даже если они не успели ничего поделать. Их адвокатов тоже бросают за решетку.

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Самые жестокие приговоры Беларуси 2022 года

Дело Автуховича – от 6 лет за спрятанный ноутбук, до 25 – за теракт и сговор

В октябре судья Максим Филатов в Гродно вынес приговор по делу "группы Автуховича", обвиняемыми проходили 12 человек. Николая Автуховича приговорили к 25 годам колонии. По версии обвинения, он запасся оружием, часть которого якобы приобрел в Украине, обустроил несколько "тайников", повредил машины двух силовиков (одну сжег, другую взорвал), а также поджег недостроенный дом одного из них. Автухович обвинен по 10 статьям, в том числе в заговоре с целью захвата власти, госизмене, призывах наносить вред нацбезопасности, созданию преступной организации, разжиганию вражды и теракте.

Вместе с ним осудили семью друзей, у которых гостил Автухович – Сергея, Любовь и Павла Резановича:

Священник Сергей Резанович был обвинен в хранении оружия и участии в преступной группе. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. По версии следствия, его жена Любовь помогала собирать информацию о силовиках. Приговор – 15 лет колонии. Их сын Павел получил 19 лет колонии за использование базы МВД при подготовке терактов.

Еще один знакомый Автуховича, Павла Саву, обвинили в создании преступной группы и совершении теракта. Его приговорили к 19 годам колонии.

Владимир Гундарь, знакомый Автуховича, обвинили в том, что он участвовал в создании преступной группы и помогал Автуховичу искать оружие в Украине. Гундарь получил 18 лет колонии.

Пенсионерка Галина Дербыш по версии следствия помогла Автуховичу спланировать подрыв машины омоновца. Ее приговорили к 20 годам колонии.

Виктор Снигирь, еще один давний знакомый Автуховича, по версии следствия, организовал "незаконные коридоры для перевозки из Украины боеприпасов и взрывчатых веществ". Его приговорили к 19 годам колонии.

Ольгу Майорову, которая телеграмм-канал Автуховича, приговорили к 20 годам лишения свободы.

Ирина Горячкина, которая помогла Автуховичу спрятать ноутбук, получила 6 лет и 1 месяц колонии.

Ирина Мельхер, подруга Резановичей, предложила Автуховичу совершить теракт против нескольких милиционеров, назвав ему их имена, а также участвовала в протестном хороводе в Бресте. Ее приговорили к 17 годам лишения свободы. Ее сыну Антону Мельхеру тоже обвиняют в протестном "хороводе" в Бресте, он получил 2,5 года колонии.

Вячеслав Малейчук – 22 года колонии за подготовку взрывов

30 мая Минский облсуд приговорил жителя Пинска Вячеслава Малейчука к 22 годам лишения свободы. Он был обвинен в подготовке актов терроризма: по материалам дела он заложил самодельные взрывные устройства в Борисовском районе и Минске в 2021 году. По версии обвинения, указания, как поступать, он получал от BYPOL.

Суд признал его виновным в покушении на акт терроризма, связанном с убийством человека, незаконных действий в отношении взрывчатых и горючих веществ. Прокуратура использует формулировку "связанного с убийством человека", однако больше никакой информации об убийстве нет.

Дело ВГСБ – от 13 до 20 лет за покушение на Азаренко, взрывы и поджог

По делу "Отрядов гражданской самообороны" проходили пятеро обвиняемых:

Одного из них, Дмитрия Сосновского, обвинили в покушении на пропагандиста Азаренко и создании экстремистского формирования (телеграмм-канал "Гидра"). Его приговорили к 20 годам лишения свободы.

Вадима Гулевича и Алексея Глотова обвинили в том, что они проникли на территорию военного объекта в Вилейском районе (43 радиостанции воинской части 49390 Минобороны РФ) и произошли два взрыва. Для проникновения обвиняемые использовали информацию, собранную Алексеем Глотовым и Кириллом Ашурко. В результате Глотову суд назначил 20 лет колонии, Гулевичу – 18 лет, а Ашурку – 13 лет.

Наталью Матвееву, еще одну участницу ВГСБ, обвинили в том, что она намеревалась поджечь служебную технику на территории Березинского лесхоза. Суд приговорил ее к 14 годам колонии.

"Революционное действие" – от 5 до 17 лет за создание экстремистского формирования и поджог налоговой

Мингорсуд 6 сентября осудил фигурантов дела "Революционного действия" сроком от 5 до 17 лет колонии. Александру Францкевичу суд назначил 17 лет колонии, Акихиро Гаевскому-Ханада – 16, Марфе Рабковой – 15, Алексею Головко – 12, Павлу Шпетному, Никите Дранцу, Александру Козлянко, Андрею Чепюку – по 6, Андрею Марачу и Даниилу Чулю – по 5 лет колонии. Фигуранты обвинялись по десяти статьям, среди которых создание и участие в преступной организации и создание экстремистского формирования.

Следствие утверждает, что с 2005 по 2020 год неустановленные лица с участием 31-летнего анархиста Александра Францкевича и 26-летней правозащитницы Марфы Рабковой объединили "ряд организованных преступных групп": "Революционное действие", "Народная самооборона". Эти объединения по версии следствия вошли в состав международной преступной организации.

По данным следствия, Францкевич и Рабкова являлись организаторами поджога налоговой инспекции Гомельского района в марте 2017 года с использованием "коктейлей Молотова". После суда над фигурантами дела Революционного действия задержали адвокатов осужденных.

16 лет колонии за поджог двух пунктов BelToll

Суд Борисовского района приговорил 34-летнего местного жителя Илью Трубина к 16 годам колонии по обвинению в поджогах двух контрольных пунктов системы сбора платы за проезд BelToll. Трубина обвиняли по трем статьям УК: акт терроризма и повторный теракт, незаконные действия по оружию, а также незаконные действия с горючими веществами.

По версии обвинения, 1 декабря 2020 года и 29 января 2021 года Трубин поджег два пункта BelToll, чем нанес ущерб на более чем 450 000 рублей. По данным журналистов, в прошлом Трубин работал сотрудником КГБ.

От 2 до 16 лет за чучело Лукашенко и предмет, "похожий на взрывное устройство"

В августе 2022 года суд Бобруйска и Бобруйского района вынес приговор пяти местным жителям. Константина Ермаловича суд приговорил к 16 годам лишения свободы, а Виталия Минкевича – к 15. Игорю Козлову назначено 14 лет колонии, Надежде Полькиной – 2 года. Натальи Кед суд назначил 2 года домашнего ареста.

Судья Наталья Агладкова признала Козлова, Ермоловича, Минкевича виновными в создании террористической организации или участии в ней, акте терроризма, угрозе акта терроризма и оскорблении Лукашенко. Наталью Кед и Надежду Полькину признали виновными только в оскорблении Лукашенко.

Всех фигурантов обвинили в поджоге чучела Лукашенко в марте 2021 года, а Козлова, Ермоловича и Минкевича также в действиях "террористического характера" летом и осенью 2021 года. Тогда УВД Могилевского облисполкома заявило, что у железнодорожной станции нашли предмет, похожий на взрывное устройство. Подобные предметы нашли сотрудники железной дороги возле станций Титовка, Бабино и продавцы "Табакарки" в Бобруйске.

16 лет "рельсовому партизанам", которому стреляли по коленям

Суд в закрытом режиме приговорил "рельсового партизана" Виталия Мельника к 16 годам колонии. Мельника обвинили в акте терроризма, умышленном приведении в негодное состояние железнодорожных путей с целью акта терроризма, оскорблении Лукашенко, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

По версии Генпрокуратуры, в марте он поджег релейный шкаф на железнодорожной перегоне Новосады-Борисов. При задержании ему выстрелили в обе ноги. В МВД заявили, что это "обосновано из-за реальной угрозы вооруженного сопротивления".

15 лет колонии за проколотые шины и сгоревший автомобиль

30 июня суд приговорил гомельчанина, гражданина России Андрея Поднебного к 15 годам колонии. Судили гомельчанина по трем статьям: руководство экстремистским формированием, покушение на уничтожение чужого имущества общеопасным способом и акты терроризма.

Как утверждало следствие, в ноябре 2021 года он проник в транспортное депо и проколол шины 39 троллейбусов, а также руководил "экстремистским" телеграмм-каналом. Кроме этого, по версии обвинения, Поднебный облил горючей жидкостью принадлежащий силовику автомобиль и поджег его.

15 лет колонии "рельсовому партизана" за "теракт", который не произошел

Витебский облсуд 16 сентября приговорил 50-летнего экс-сотрудника "Белорусской железной дороги" Сергея Коновалова к 15 годам колонии по обвинению в подготовке теракта.

Коновалова признали виновным в разжигании вражды, приготовлении к теракту и умышленном приведении путей сообщения в негодность. Суд по делу был закрыт, поэтому подробности обвинения неизвестны, ранее в МВД сообщали, что он якобы планировал вывести из строя системы, отвечающие за безопасность движения.

Дело "Бусла ляцяць" – от 8,5 до 15 лет за повреждение машины и камней в окно

Минский городской суд приговорил шестерых обвиняемых по делу объединения "Бусла ляцяць" к лишению свободы на срок от 8,5 до 15 лет. Обвиняемых Андрея Будая и Алексея Гамезу приговорили к 15 и 14,5 годам колонии соответственно. Алексей Иванисов приговорен к 14 годам колонии, а Александр Муравьев и Александр Сидоренко – к 12 и 8 годам колонии соответственно. Николая Библиса приговорили к 8,5 годам колонии.

Согласно обвинению, участники группы облили краской и пробили шины автомобиля судьи Минской области, повредили колеса принадлежащей сотруднику "СБ. Беларусь сегодня" машины, бросили камни в окно квартиры сотрудника минской прокуратуры и провластной общественной активистки, повредили систему видеонаблюдения во Фрунзенском районе.

Денис Ивашин – 13 лет и 1 месяц колонии за "госизмену"

Гродненский облсуд 14 сентября приговорил журналиста Дениса Ивашина к 13 годам и 1 месяцу колонии в условиях усиленного режима по обвинению в вмешательстве в деятельность милиционера и измене государству. Суд по делу против журналиста был закрыт, подробности процесса неизвестны. Журналист был задержан по уголовному делу 12 марта 2021 года. КГБ считает, что он сотрудничал с украинскими спецслужбами: в своих публикациях "регулярно осуществлял информационные вбросы так называемых враждебных действий России в отношении Украины и Беларуси".

Ивашин публиковал расследование на сайте InformNapalm и в газете "Новое время". Он рассказывал, как журналисты идентифицировали бывших сотрудников украинского спецподразделения "Беркут", участвовавших в разгонах белорусских протестов в рядах белорусского ОМОНа. 4 марта, за две недели до задержания, вышла треть расследования.

12 лет колонии за бутылки с зажигательной смесью

Суд в Барановичах 23 июня приговорил местного жителя Дмитрия Нешту к 12 годам колонии по обвинению в "акте терроризма". Его осудили за незаконные действия по предметам с горючими веществами, а также за акт терроризма.

По версии следствия, Нечто 26 сентября 2020 года изготовил в гараже три "коктейля Молотова", поджег их и бросил на территорию автомобильной стоянки возле воинской части 7404.

11 лет экс-следователю, помогавшему силовикам в переобучении

Минский горсуд 26 декабря приговорил экс-следователя Евгения Юшкевича к 11 годам колонии. Его признали виновным в грубом нарушении порядка, массовых беспорядках и разжигании вражды.

Юшкевич несколько лет работал в Следственном комитете. Летом 2020 года, уже работая в IT, он стал одним из основателей проекта ByChange с помощью в обучении и переподготовке силовиков, чиновников и других граждан Беларуси, потерявших работу из-за своих политических взглядов.

11 лет за "слив" личных данных

8 февраля суд в Минске приговорил двух бывших сотрудников компании "Белтелеком", Алексея Бычковского и Артема Пархамовича, к 11 годам колонии за "слив" в соцсети личных данных более 200 силовиков, судей и журналистов, которые затем подверглись буллингу. Их судили по восьми статьям Уголовного кодекса, среди которых помощь в разжигании социальной розни, неправомерное завладение компьютерной информацией.

11 лет колонии за костер на рельсах

Минский районный суд 17 октября приговорил жителя Столбцов Сергея Глебко к 11 годам колонии в условиях усиленного режима по обвинению в терроризме и умышленном приведении железнодорожных путей в негодность за разожженный на рельсах костер. В марте Сергей Глебка разжег костер непосредственно перед проездом пассажирского поезда, бригада которого не успела своевременно затормозить, поэтому поезд проехал прямо над огнем.

Согласно обвинению, действия Глебки создали "реальную угрозу наступления тяжких последствий", в том числе гибели или травмирования людей. Причиной разжигания костра, по версии следствия, стало "влияние деструктивных телеграмм-каналов".

11 лет колонии за то, что "выразил готовность" совершить диверсию на железной дороге

Могилевский областной суд 12 октября приговорил жителя Осиповичей Алексея Шишковца к 11 годам колонии по статьям о терроризме и участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании или конфликте. Подробностей по делу Шишковца известно мало. МВД Беларуси писало, что в начале 2022 года Шишковец вошел в состав BYPOL, "авторизовался в мобилизационном чат-боте для совершения противоправных действий в Беларуси" и руководил дворовым чатом. Дескать, там он "выразил активную готовность содействовать акциям прямого действия на объектах железной дороги в районе города Осиповичи с целью проведения диверсий и недопущения продвижения эшелонов с военной техникой".

От 2,5 до 11 лет колонии по делу о "госперевороте"

Минский облсуд 5 сентября вынес приговоры пяти обвиняемым по делу о госперевороте:

Юриста Юрия Зенковича суд приговорил к 11 годам колонии. Его судили судили по статьям о сговоре с целью захвата власти, создания экстремистского формирования, призывов к захвату власти и разжигания вражды и вражды.

Председателя БНФ Григория Костусева и политолога Александра Федуту приговорили к 10 годам лишения свободы. Обеиз обвинили в заговоре с целью захвата власти.

Еще двум обвиняемым – дальнобойщику Денису Кравчуку и бухгалтеру Ольге Голубович суд назначил по 2,5 года колонии за грубое нарушение порядка.

Якобы они все при поддержке "американских спецслужб планировали государственный переворот, убийство Александра Лукашенко и всей его семьи".

10 лет колонии за надписи на стенах и открытки

Миноблсуд приговорил жителя Солигорска Олега Гаврилова к 10 годам лишения свободы. Вместе с ним судили его знакомых Александра и Татьяну Бирулю, их приговорили к 6 годам колонии, а также Сергею Пасюку, ему присудили 5,5 лет лишения свободы. Солигорчан обвинили в клевете на Александра Лукашенко, порче имущества, разжигании вражды, действиях против нацбезопасности и содействии экстремистской деятельности. Все потому, что в январе 2021 года он купил и предоставил Александру и Татьяне Бирули аэрозольные баллончики с краской. На стене одного из домов они нанесли надпись, в которой "обвинили в особо тяжком преступлении" Александра Лукашенко.

Также следствие утверждает, что Гаврилов вместе с приятелем Сергеем Пасюком распространяли в Солигорске листовки и другую печатную продукцию с "призывами к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и другим преступлениям против нацбезопасности".

10 лет колонии за видеоролики

30 сентября Брестский областной суд приговорил к 10 годам колонии Дениса Сальмановича, которого назвал главным визуальным редактором роликов Сотрудника. Его обвинили по пяти статьям УК – создание террористической организации или участие в ней, создание экстремистского формирования или участие в нем, грубое нарушение порядка, разжигание вражды, призывы против нацбезопасности.

В "покаянном" видео, опубликованном силовиками, Сальманович сказал, что задержан из-за того, что "находился в деструктивных телеграмм-каналах", "сотрудничал с "Бусла ляцяць" и участвовал в акциях протеста в 2020 году.

10 лет за поджог машины главы комитета судэкспертиз

Суд Центрального района Минска приговорил 23-летнего Антона Лысова к 10 годам лишения свободы по делу о повреждении чужого имущества. Вместе с ним судили 19-летнего Захара Таразевича, его приговорили к 7,5 годам колонии. Их признали виновными в поджоге автомобиля главы комитета судэкспертиз Алексея Волкова.

10 лет за попытку поджечь дачу

В марте Минский облсуд приговорил 39-летнего минчанина Александра Зайцева к 10 годам колонии по обвинению в покушении на теракт за попытку поджога председателя Верховного суда Валентина Сукало. Минчанин был задержан 22 августа 2021 года у дачи Сукало во время попытки поджога. В обвинении указано, что Зайцев "не смог довести свое намерение до конца, поскольку правоохранители вовремя прекратили противоправные действия, чем обеспечили общественную безопасность".

10 лет колонии за сливы разговоров Баскова и Эйсмонта

Минский горсуд приговорил к 10 годам колонии бывшего подполковника КГБ Алексея Храловича по обвинению в измене государству. Якобы он передал записи телефонных разговоров Натальи Эйсмонт с помощником Лукашенко Николаем Латышенко и главой федерации хоккея Дмитрием Басковым телеграмм-каналу Nexta.

Еще трех белорусских "рельсовых партизан" осудили более чем на 20 лет

27 декабря "рельсовых партизан" Дениса Дикуна, Дмитрия Равича и Олега Молчанова приговорили к 23, 22 и 21 годам тюремного заключения.