Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
Уходящая неделя, изрядно взбудоражила соцсеть, ведь тем для шуток было достаточно. Инаугурация Путина, а еще и неоднозначное поведение на ней опальной Поклонской и новый официальный бренд Украины – ну чем вам не темы для новых мемов? Так же подумали и интернет-юзеры.
"Ukraine NOW UA"
Именно такие слова разместили на новом бренде Украины, который будут продвигать во всем мире.
Выглядит новое лого вот так:
Пользователи соцсетей не заставили себя ждать и вставили свое "острое словцо". В результате новый бренд стал "звездой": дискуссии вокруг него вспыхнули, как из-за визуальной составляющей, так и из-за самого механизма утверждения.
И хотя в Министерстве информационной политики заверили, что его разработка была бесплатной, однако это не уменьшило шквала критики и шуток, которая появилась сразу же после презентации бренда.
В соцсети пользователи выразили мнение, что "вместо Украины сюда можно добавить любую другую страну и это даже не сразу заметишь".
Кое-кто выловил мысль о сходстве нового бренда Украины с логотипом одного из разделов известного порно-ресурса.
Также были и шутки. А еще – шутки. Ну, и конечно, шутки.
Новый сезон сериала "Путин"
7 мая Владимир Путин в четвертый раз официально вступил в должность президента России. Пользователи соцсетей внимательно следили за процессом инаугурации Путина и сказали свое "острое словцо" в мемах, карикатурах и материалах.
В соцсети высмеяли и "царя" Путина, и процесс инаугурации и "горькую" судьбу россиян.
Инаугурация Путина – это как объявление приговора россиянам на следующие 6 лет,
– такое мнение высказывают в соцсети.
Вспомнили и акции протеста в России, которые были накануне инаугурации Путина.
"Живым" мемом инаугурации Путина стала опальная депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая своим видом, изрядно позабавила пользователей сети.
"Вся жизнь – инаугурация, а ты в ней – Поклонская", – шутят юзеры.
Евровидение-2018
12 мая состоялся финал Евровидения-2018. Участница от Израиля Нетта Барзилай победила в конкурсе с песней "Toy". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху показал забавный жест, реагируя на победу на Евровидении 2018 представительницы страны Нетти Барзилай. В коротком ролике Нетаньяху показал движения курицы, которая ассоциируется с победной песней Нетти.
Смотрите видео как Премьер-министр Израиля показал забавный жест