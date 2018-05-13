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Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина

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Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина / Коллаж 24 Канал

Уходящая неделя, изрядно взбудоражила соцсеть, ведь тем для шуток было достаточно. Инаугурация Путина, а еще и неоднозначное поведение на ней опальной Поклонской и новый официальный бренд Украины – ну чем вам не темы для новых мемов? Так же подумали и интернет-юзеры.

"Ukraine NOW UA"

Именно такие слова разместили на новом бренде Украины, который будут продвигать во всем мире.

Выглядит новое лого вот так:

Пользователи соцсетей не заставили себя ждать и вставили свое "острое словцо". В результате новый бренд стал "звездой": дискуссии вокруг него вспыхнули, как из-за визуальной составляющей, так и из-за самого механизма утверждения.

И хотя в Министерстве информационной политики заверили, что его разработка была бесплатной, однако это не уменьшило шквала критики и шуток, которая появилась сразу же после презентации бренда.

В соцсети пользователи выразили мнение, что "вместо Украины сюда можно добавить любую другую страну и это даже не сразу заметишь".

Кое-кто выловил мысль о сходстве нового бренда Украины с логотипом одного из разделов известного порно-ресурса.

Также были и шутки. А еще – шутки. Ну, и конечно, шутки.

 

 

Новый сезон сериала "Путин"

7 мая Владимир Путин в четвертый раз официально вступил в должность президента России. Пользователи соцсетей внимательно следили за процессом инаугурации Путина и сказали свое "острое словцо" в мемах, карикатурах и материалах.

В соцсети высмеяли и "царя" Путина, и процесс инаугурации и "горькую" судьбу россиян.

Инаугурация Путина – это как объявление приговора россиянам на следующие 6 лет,
– такое мнение высказывают в соцсети.
 

Вспомнили и акции протеста в России, которые были накануне инаугурации Путина.

"Живым" мемом инаугурации Путина стала опальная депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая своим видом, изрядно позабавила пользователей сети.
 

"Вся жизнь – инаугурация, а ты в ней – Поклонская", – шутят юзеры.

Евровидение-2018

12 мая состоялся финал Евровидения-2018. Участница от Израиля Нетта Барзилай победила в конкурсе с песней "Toy". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху показал забавный жест, реагируя на победу на Евровидении 2018 представительницы страны Нетти Барзилай. В коротком ролике Нетаньяху показал движения курицы, которая ассоциируется с победной песней Нетти.

Смотрите видео как Премьер-министр Израиля показал забавный жест

 


 

Теги: Евровидение 2018 Новости России Курьезные новости Владимир Путин Мемы
Источник: 24 Канал
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