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Найсмішніші меми тижня: новий офіційний бренд України та інавгурація "царя" Путіна

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Найсмішніші меми тижня: новий офіційний бренд України та інавгурація
Найсмішніші меми тижня: новий офіційний бренд України та інавгурація "царя" Путіна / Колаж 24

Тиждень, що минає, неабияк розбурхав соцмережу, адже тем для жартів було достатньо. Інавгурація Путіна, а ще і неоднозначна поведінка на ній опальної Поклонської та новий офіційний бренд України – ну чим вам не теми для нових мемів? Так само подумали й інтернет-юзери.

"Ukraine NOW UA"

Саме такі слова розмістили на новому бренді України, який будуть просувати у всьому світі. 

Виглядає нове лого ось так: 

Користувачі соцмереж незабарилися і вставили своє "гостре слівце". В результаті новий бренд став "зіркою": дискусії навколо нього спалахнули, як через візуальну складову, так і через сам механізм затвердження.

І хоча у Міністерстві інформаційної політики запевнили, що його розробка була безкоштовною, однак це не зменшило шквалу критики та жартів, якиі з'явився одразу ж після презентації бренду.

У соцмережі користувачі висловили думку, що "замість України сюди можна додати будь-яку іншу країну і це навіть не одразу помітиш".

Дехто виловив думку про схожість нового бренду України з логотипом одного з розділів відомого порно-ресурсу.

Також були і жарти. А ще – жарти. Ну, і звичайно, жарти. 

 

 

Новий сезон серіалу "Путін"

7 травня Володимир Путін вчетверте офіційно вступив на посаду президента Росії. Користувачі соцмереж уважно слідкували за процесом інавгурації Путіна і сказали своє "гостре слівце" у мемах, карикатурах та дописах.

У соцмережі висміяли і "царя" Путіна, і процес інавгурації і "гірку" долю росіян.

Інавгурація Путіна – це як оголошення вироку росіянам на наступні 6 років,
– таку думку висловлюють у сомережі.
 

Згадали і акції протесту у Росії, які були напередодні інавгурації Путіна.

"Живим" мемом інавгурації Путіна стала опальна депутатка Держдуми Наталія Поклонська, яка своїм виглядом, неабияк потішила користувачів мережі.
 

"Все життя – інавгурація, а ти у ній – Поклонська", – жартують юзери.

Євробачення-2018

12 травня відбувся фінал Євробачення-2018. Учасниця від Ізраїлю Нетта Барзілай перемогла у конкурсі із піснею "Toy".  Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху показав кумедний жест, реагуючи на перемогу на Євробаченні 2018 представниці країни Нетти Барзілай. У короткому ролику Нетаньяху показав рухи курки, яка асоціюється з переможною піснею Нетти. 

Дивіться відео як Прем'єр-міністр Ізраїлю показав кумедний жест


 

Теги: Євробачення 2018 Новини Росії Курйозні новини Володимир Путін Меми
Джерело: 24 Канал
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