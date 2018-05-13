Найсмішніші меми тижня: новий офіційний бренд України та інавгурація "царя" Путіна

Тиждень, що минає, неабияк розбурхав соцмережу, адже тем для жартів було достатньо. Інавгурація Путіна, а ще і неоднозначна поведінка на ній опальної Поклонської та новий офіційний бренд України – ну чим вам не теми для нових мемів? Так само подумали й інтернет-юзери.

"Ukraine NOW UA"

Саме такі слова розмістили на новому бренді України, який будуть просувати у всьому світі.

Виглядає нове лого ось так:

Користувачі соцмереж незабарилися і вставили своє "гостре слівце". В результаті новий бренд став "зіркою": дискусії навколо нього спалахнули, як через візуальну складову, так і через сам механізм затвердження.

І хоча у Міністерстві інформаційної політики запевнили, що його розробка була безкоштовною, однак це не зменшило шквалу критики та жартів, якиі з'явився одразу ж після презентації бренду.

У соцмережі користувачі висловили думку, що "замість України сюди можна додати будь-яку іншу країну і це навіть не одразу помітиш".

Дехто виловив думку про схожість нового бренду України з логотипом одного з розділів відомого порно-ресурсу.

Також були і жарти. А ще – жарти. Ну, і звичайно, жарти.

Новий сезон серіалу "Путін"

7 травня Володимир Путін вчетверте офіційно вступив на посаду президента Росії. Користувачі соцмереж уважно слідкували за процесом інавгурації Путіна і сказали своє "гостре слівце" у мемах, карикатурах та дописах.