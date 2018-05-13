Найсмішніші меми тижня: новий офіційний бренд України та інавгурація "царя" Путіна
Тиждень, що минає, неабияк розбурхав соцмережу, адже тем для жартів було достатньо. Інавгурація Путіна, а ще і неоднозначна поведінка на ній опальної Поклонської та новий офіційний бренд України – ну чим вам не теми для нових мемів? Так само подумали й інтернет-юзери.
"Ukraine NOW UA"
Саме такі слова розмістили на новому бренді України, який будуть просувати у всьому світі.
Виглядає нове лого ось так:
Користувачі соцмереж незабарилися і вставили своє "гостре слівце". В результаті новий бренд став "зіркою": дискусії навколо нього спалахнули, як через візуальну складову, так і через сам механізм затвердження.
І хоча у Міністерстві інформаційної політики запевнили, що його розробка була безкоштовною, однак це не зменшило шквалу критики та жартів, якиі з'явився одразу ж після презентації бренду.
У соцмережі користувачі висловили думку, що "замість України сюди можна додати будь-яку іншу країну і це навіть не одразу помітиш".
Дехто виловив думку про схожість нового бренду України з логотипом одного з розділів відомого порно-ресурсу.
Також були і жарти. А ще – жарти. Ну, і звичайно, жарти.
Новий сезон серіалу "Путін"
7 травня Володимир Путін вчетверте офіційно вступив на посаду президента Росії. Користувачі соцмереж уважно слідкували за процесом інавгурації Путіна і сказали своє "гостре слівце" у мемах, карикатурах та дописах.
У соцмережі висміяли і "царя" Путіна, і процес інавгурації і "гірку" долю росіян.
Інавгурація Путіна – це як оголошення вироку росіянам на наступні 6 років,
– таку думку висловлюють у сомережі.
Згадали і акції протесту у Росії, які були напередодні інавгурації Путіна.
"Живим" мемом інавгурації Путіна стала опальна депутатка Держдуми Наталія Поклонська, яка своїм виглядом, неабияк потішила користувачів мережі.
"Все життя – інавгурація, а ти у ній – Поклонська", – жартують юзери.
Євробачення-2018
12 травня відбувся фінал Євробачення-2018. Учасниця від Ізраїлю Нетта Барзілай перемогла у конкурсі із піснею "Toy". Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху показав кумедний жест, реагуючи на перемогу на Євробаченні 2018 представниці країни Нетти Барзілай. У короткому ролику Нетаньяху показав рухи курки, яка асоціюється з переможною піснею Нетти.
Дивіться відео як Прем'єр-міністр Ізраїлю показав кумедний жест