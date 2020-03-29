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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Самые смешные мемы недели: Обнуленный Путин-космонавт, скука украинцев и карантинки-валентинки

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      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      Несмотря на карантин эта неделя подарила украинцам немного веселых тем для шуток. В частности, внимание людей привлек желтый защитный костюм Путина против коронавируса, шутки на тему диеты во время карантина и смешные карантинки. 24 канал собрал все самое интересное и самое смешное за неделю.

      Карантин в Украине: неделя вторая

      Украинцы не теряют надежды и продолжают сыпать классными шутками и мемами на тему карантина и коронавируса в Украине.


      К созданию мемов даже Минздрав присоединился

      Похоже, украинцам уже немного надоело сидеть дома во время карантина. Добавляют проблем и вопросы диеты.


      Граждане хотят свободы, а не вот это вот все…


      Президент плохого не посоветует


      Возникают проблемы и со стрижками, маникюрами и другими услугами, которые сейчас сложно удовлетворить

      В то же время соцсетями продолжает распространяться фейковая информация. Поэтому 24 канал также советует прислушиваться только к официальным источникам.

      Сеть порвал этот парень с красивым украинским. Похоже ему тоже не просто из-за карантина в Украине.

      В то же время на оккупированных территориях своя атмосфера из-за коронавируса: смотрите видео

      Берегите себя и своих родных! Ведь...


      И оберегайте родных преклонного возраста, даже если они очень хотят выйти на улицу

      Путин-рептилоид

      Интересно Путинская эпидемия в России

      24 марта президент России Владимир Путин приехал в больницу, которая стала московским центром приема людей с коронавирусом.

      Перед тем, как пройти к пациентам, Путин переоделся. Сначала в спортивный костюм, а затем надел сверху защитный – желтого цвета. Другие сотрудники были в белом.

      Фото Путина в защитном костюме в соцсетях сразу же разошлось на шутки. Пользователи придумывали абсурдные ситуации, а также вспомнили о сериале Breaking Bad, "Чернобыль", телепузиках и Пикачу.


      И правда… кто?


      Путин и Россия. Дубль 2


      Путин-миньон​


      Путин и телепузики


      Пиццу заказываи? 

      Карантинки от Коваленко

      Дмитрий Коваленко на своей странице в фейсбук опубликовал замечательные "карантинки", чтобы не скучать.

      Карантинки-валентинки / Иллюстрации из фейсбука Дмитрия Коваленко

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Курьезные новости Владимир Путин Мемы
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