Самые смешные мемы недели: Обнуленный Путин-космонавт, скука украинцев и карантинки-валентинки

Несмотря на карантин эта неделя подарила украинцам немного веселых тем для шуток. В частности, внимание людей привлек желтый защитный костюм Путина против коронавируса, шутки на тему диеты во время карантина и смешные карантинки. 24 канал собрал все самое интересное и самое смешное за неделю.

Карантин в Украине: неделя вторая

Украинцы не теряют надежды и продолжают сыпать классными шутками и мемами на тему карантина и коронавируса в Украине.



К созданию мемов даже Минздрав присоединился

Похоже, украинцам уже немного надоело сидеть дома во время карантина. Добавляют проблем и вопросы диеты.



Граждане хотят свободы, а не вот это вот все…



Президент плохого не посоветует



Возникают проблемы и со стрижками, маникюрами и другими услугами, которые сейчас сложно удовлетворить

В то же время соцсетями продолжает распространяться фейковая информация. Поэтому 24 канал также советует прислушиваться только к официальным источникам.

Сеть порвал этот парень с красивым украинским. Похоже ему тоже не просто из-за карантина в Украине.

В то же время на оккупированных территориях своя атмосфера из-за коронавируса: смотрите видео

Берегите себя и своих родных! Ведь...



И оберегайте родных преклонного возраста, даже если они очень хотят выйти на улицу

Путин-рептилоид

Интересно Путинская эпидемия в России

24 марта президент России Владимир Путин приехал в больницу, которая стала московским центром приема людей с коронавирусом.

Перед тем, как пройти к пациентам, Путин переоделся. Сначала в спортивный костюм, а затем надел сверху защитный – желтого цвета. Другие сотрудники были в белом.

Фото Путина в защитном костюме в соцсетях сразу же разошлось на шутки. Пользователи придумывали абсурдные ситуации, а также вспомнили о сериале Breaking Bad, "Чернобыль", телепузиках и Пикачу.



И правда… кто?



Путин и Россия. Дубль 2



Путин-миньон​



Путин и телепузики



Пиццу заказываи?

Карантинки от Коваленко

Дмитрий Коваленко на своей странице в фейсбук опубликовал замечательные "карантинки", чтобы не скучать.

Карантинки-валентинки / Иллюстрации из фейсбука Дмитрия Коваленко