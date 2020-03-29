Самые смешные мемы недели: Обнуленный Путин-космонавт, скука украинцев и карантинки-валентинки
Несмотря на карантин эта неделя подарила украинцам немного веселых тем для шуток. В частности, внимание людей привлек желтый защитный костюм Путина против коронавируса, шутки на тему диеты во время карантина и смешные карантинки. 24 канал собрал все самое интересное и самое смешное за неделю.
Карантин в Украине: неделя вторая
Украинцы не теряют надежды и продолжают сыпать классными шутками и мемами на тему карантина и коронавируса в Украине.
К созданию мемов даже Минздрав присоединился
Похоже, украинцам уже немного надоело сидеть дома во время карантина. Добавляют проблем и вопросы диеты.
Граждане хотят свободы, а не вот это вот все…
Президент плохого не посоветует
Возникают проблемы и со стрижками, маникюрами и другими услугами, которые сейчас сложно удовлетворить
В то же время соцсетями продолжает распространяться фейковая информация. Поэтому 24 канал также советует прислушиваться только к официальным источникам.
Сеть порвал этот парень с красивым украинским. Похоже ему тоже не просто из-за карантина в Украине.
В то же время на оккупированных территориях своя атмосфера из-за коронавируса: смотрите видео
Берегите себя и своих родных! Ведь...
И оберегайте родных преклонного возраста, даже если они очень хотят выйти на улицу
Путин-рептилоид
Интересно Путинская эпидемия в России
24 марта президент России Владимир Путин приехал в больницу, которая стала московским центром приема людей с коронавирусом.
Перед тем, как пройти к пациентам, Путин переоделся. Сначала в спортивный костюм, а затем надел сверху защитный – желтого цвета. Другие сотрудники были в белом.
Фото Путина в защитном костюме в соцсетях сразу же разошлось на шутки. Пользователи придумывали абсурдные ситуации, а также вспомнили о сериале Breaking Bad, "Чернобыль", телепузиках и Пикачу.
И правда… кто?
Путин и Россия. Дубль 2
Путин-миньон
Путин и телепузики
Пиццу заказываи?
Карантинки от Коваленко
Дмитрий Коваленко на своей странице в фейсбук опубликовал замечательные "карантинки", чтобы не скучать.
Карантинки-валентинки / Иллюстрации из фейсбука Дмитрия Коваленко
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