Найсмішніші меми тижня: Обнулений Путін-космонавт, нудьга українців і карантинки-валентинки

Попри карантин цей тиждень подарував українцям трохи веселих тем для жартів. Зокрема увагу людей привернув жовтий захисний костюм Путіна проти коронавірусу, жарти на тему дієти під час карантину і смішні карантинки. 24 канал зібрав усе найцікавіше та найсмішніше за тиждень.

Карантин в Україні: тиждень другий

Українці не втрачають надії і продовжують сипати класними жартами і мемами на тему карантину та коронавірусу в Україні.



До створення мемів навіть МОЗ приєднався

Схоже, українцям вже трохи набридло сидіти вдома під час карантину. Додає проблем й питання дієти.



Громадяни прагнуть свободи, а не ось це от усе…



Президент поганого не порадить



Виникають проблеми й зі стрижками, манікюрами та іншими послугами, які зараз складно задовільнити

Водночас соцмережами продовжує поширюватись фейкова інформація. Тож 24 канал також радить прислухатись лише до офіційних джерел.

Мережу порвав цей парубок з красивою українською. Схоже йому теж не переливки через карантин в Україні.

Водночас на окупованих територіях своя атмосфера через коронавірус: дивіться відео

Бережіть себе і своїх рідних! Адже...



І оберігайте рідних похилого віку, навіть якщо вони дуже хочуть вийти на вулицю

Путін-рептилоїд

Цікаво Путінська епідемія в Росії

24 березня президент Росії Володимир Путін приїхав у лікарню, яка стала московським центром прийому людей із коронавірусом.

Перед тим, як пройти до пацієнтів, Путін переодягнувся. Спочатку у спортивний костюм, а згодом надів зверху захисний – жовтого кольору. Інші співробітники були в білому.

Фото Путіна в захисному костюмі у соцмережах відразу ж розійшлося на жарти. Користувачі вигадували абсурдні ситуації, а також згадали про серіал Breaking Bad, "Чорнобиль", телепузиків і Пікачу.



І справді...хто?



Путін і Росія. Дубль 2



Путін-міньйон



Путін і телепузики



Піцу замовляли?

Карантинки від Коваленка

Дмитро Коваленко на своїй фейсбук-сторінці опублікував чудові "карантинки", щоб не нудьгувати.

Карантинки-валентинки / Ілюстрації з фейсбуку Дмитра Коваленка