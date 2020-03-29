Найсмішніші меми тижня: Обнулений Путін-космонавт, нудьга українців і карантинки-валентинки
Попри карантин цей тиждень подарував українцям трохи веселих тем для жартів. Зокрема увагу людей привернув жовтий захисний костюм Путіна проти коронавірусу, жарти на тему дієти під час карантину і смішні карантинки. 24 канал зібрав усе найцікавіше та найсмішніше за тиждень.
Карантин в Україні: тиждень другий
Українці не втрачають надії і продовжують сипати класними жартами і мемами на тему карантину та коронавірусу в Україні.
До створення мемів навіть МОЗ приєднався
Схоже, українцям вже трохи набридло сидіти вдома під час карантину. Додає проблем й питання дієти.
Громадяни прагнуть свободи, а не ось це от усе…
Президент поганого не порадить
Виникають проблеми й зі стрижками, манікюрами та іншими послугами, які зараз складно задовільнити
Водночас соцмережами продовжує поширюватись фейкова інформація. Тож 24 канал також радить прислухатись лише до офіційних джерел.
Мережу порвав цей парубок з красивою українською. Схоже йому теж не переливки через карантин в Україні.
Водночас на окупованих територіях своя атмосфера через коронавірус: дивіться відео
Бережіть себе і своїх рідних! Адже...
І оберігайте рідних похилого віку, навіть якщо вони дуже хочуть вийти на вулицю
Путін-рептилоїд
Цікаво Путінська епідемія в Росії
24 березня президент Росії Володимир Путін приїхав у лікарню, яка стала московським центром прийому людей із коронавірусом.
Перед тим, як пройти до пацієнтів, Путін переодягнувся. Спочатку у спортивний костюм, а згодом надів зверху захисний – жовтого кольору. Інші співробітники були в білому.
Фото Путіна в захисному костюмі у соцмережах відразу ж розійшлося на жарти. Користувачі вигадували абсурдні ситуації, а також згадали про серіал Breaking Bad, "Чорнобиль", телепузиків і Пікачу.
І справді...хто?
Путін і Росія. Дубль 2
Путін-міньйон
Путін і телепузики
Піцу замовляли?
Карантинки від Коваленка
Дмитро Коваленко на своїй фейсбук-сторінці опублікував чудові "карантинки", щоб не нудьгувати.
Карантинки-валентинки / Ілюстрації з фейсбуку Дмитра Коваленка
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