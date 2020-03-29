20:02
29 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Найсмішніші меми тижня: Обнулений Путін-космонавт, нудьга українців і карантинки-валентинки

      - Читать новость на русском
      Найсмішніші меми тижня / Колаж 24 каналу

      Попри карантин цей тиждень подарував українцям трохи веселих тем для жартів. Зокрема увагу людей привернув жовтий захисний костюм Путіна проти коронавірусу, жарти на тему дієти під час карантину і смішні карантинки. 24 канал зібрав усе найцікавіше та найсмішніше за тиждень.

      Карантин в Україні: тиждень другий

      Українці не втрачають надії і продовжують сипати класними жартами і мемами на тему карантину та коронавірусу в Україні. 


      До створення мемів навіть МОЗ приєднався

      Схоже, українцям вже трохи набридло сидіти вдома під час карантину. Додає проблем й питання дієти.


      Громадяни прагнуть свободи, а не ось це от усе…


      Президент поганого не порадить 


      Виникають проблеми й зі стрижками, манікюрами та іншими послугами, які зараз складно задовільнити

      Водночас соцмережами продовжує поширюватись фейкова інформація. Тож 24 канал також радить прислухатись лише до офіційних джерел.

      Мережу порвав цей парубок з красивою українською. Схоже йому теж не переливки через карантин в Україні.

      Водночас на окупованих територіях своя атмосфера через коронавірус: дивіться відео

      Бережіть себе і своїх рідних! Адже...


      І оберігайте рідних похилого віку, навіть якщо вони дуже хочуть вийти на вулицю

      Путін-рептилоїд

      Цікаво Путінська епідемія в Росії

      24 березня президент Росії Володимир Путін приїхав у лікарню, яка стала московським центром прийому людей із коронавірусом.

      Перед тим, як пройти до пацієнтів, Путін переодягнувся. Спочатку у спортивний костюм, а згодом надів зверху захисний – жовтого кольору. Інші співробітники були в білому.

      Фото Путіна в захисному костюмі у соцмережах відразу ж розійшлося на жарти. Користувачі вигадували абсурдні ситуації, а також згадали про серіал Breaking Bad, "Чорнобиль", телепузиків і Пікачу.


      І справді...хто?


      Путін і Росія. Дубль 2


      Путін-міньйон


      Путін і телепузики


      Піцу замовляли? 

      Карантинки від Коваленка

      Дмитро Коваленко на своїй фейсбук-сторінці опублікував чудові "карантинки", щоб не нудьгувати. 

      Карантинки-валентинки / Ілюстрації з фейсбуку Дмитра Коваленка

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Курйозні новини Володимир Путін Меми
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 19:00 Яким буде світ після коронавірусу, – Financial Times
      Блоги 6809
      сьогодні , 13:34 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 1500 хворих
      Лікування 119851
      сьогодні , 14:28 Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах
      Здорове життя 19642
      сьогодні , 17:19 Ще один "Слуга народу" Володимир Ватрас інфікований коронавірусом
      Новини України 6631
      сьогодні , 16:00 Російсько-українська війна: Путін не має уникнути відповідальності
      Блоги 31722
      сьогодні , 14:37 Лерос опублікував відео, як Єрмак начебто "барижить" держпосадами: реакція Єрмака
      Новини України 6729
      сьогодні , 16:05 Місячний календар на березень 2020
      Космос 42973
      сьогодні , 15:29 Коронавірус в Іспанії: зареєстрована більша кількість смертей, ніж в Китаї
      Здорове життя 42138
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:30 Масове повернення українців з-за кордону та як економити під час карантину – відео тижня
      Марина Васильєва
      сьогодні , 18:30 Слухання по справі МН17 в Нідерландах: чому українські судді застрягли в минулому
      Ірина Шиба
      27 березня , 18:41 Вплив коронавірусу: дизайнери вигадали пристосування, щоб не торкатись дверних ручок – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук