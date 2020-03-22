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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Самые смешные мемы недели: ужасные реалии карантина и кто убил Эрику

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      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      Эта неделя подарила украинцам много интересных тем для шуток. В частности, внимание людей привлекли карантинные мероприятия, которые усиливают для борьбы с коронавирусом. 24 канал собрал все самое интересное и самое смешное за неделю. Мы пофантазируем на тему того, как будет выглядеть мир после завершения карантина и выясним кто же в конце концов убил Эрику?! Поэтому, смотрите и мойте руки.

      Карантин в Украине

      К сожалению, в Украине ежедневно увеличивается количество больных коронавирусом. Поэтому власть ввела ограничительные меры, то есть карантин. Теперь украинцам приходится привыкать к жизни в современных реалиях – гулять только в магазин и работать из дома.

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      Однако во внедрении карантина есть множество преимуществ. К примеру, вы круглосуточно находитесь с вашими домашними любимцами. Согласитесь, это прекрасно. К тому же, вы наконец можете спасти мир просто оставаясь дома.


      В общественном транспорте не может находиться более 10 человек одновременно


      Если бы коронавирус был человеком, то он был бы Долорес Амбридж


      Тем, у кого рыбки, не повезло


      Погодите, а откуда у него антисептик?!


      Apple уже не тот…


      У карантина есть и преимущества, правда же?


      Зато так безопаснее


      Для тех, кто любит соблюдать расписание

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Stay safe and please keep your hands to yourself

      Допис, поширений Saint Hoax (@sainthoax)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      When your friend gifts you the extra hand sanitzer in her purse

      Допис, поширений Saint Hoax (@sainthoax)

       

       

       

      Кто убил Эрику

      Президент Владимир Зеленский вечером 17 марта традиционно обратился к украинцам с новой информацией о коронавирусе, карантине и советами для граждан, которые пока не смогли вернуться домой из других стран. Правда, выступление президента, которое транслировали в прямом эфире украинских каналов, затмил курьезный инцидент.

      Он случился во время трансляции обращения Зеленского на телеканале ICTV. Там забыли выключить титры из сериала. Перед обращением главы государства в эфире телеканала транслировали детективный сериал "Нюхач".

      Трансляция обращения Зеленского на ICTV с титрами из сериала: видео

      Хорошего дня!

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Курьезные новости Новости Украины Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Мемы
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