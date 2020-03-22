Найсмішніші меми тижня: жахливі реалії карантину та хто вбив Еріку

Цей тиждень подарував українцям багато цікавих тем для жартів. Зокрема увагу людей привернули карантинні заходи, які посилюють для боротьби з коронавірусом. 24 канал зібрав усе найцікавіше та найсмішніше за тиждень. Ми пофантазуємо на тему того, який вигляд матиме світ після завершення карантину та з'ясуємо, хто ж врешті-решт вбив Еріку?! Тож, дивіться і мийте руки.

Карантин в Україні

На жаль, в Україні щодня збільшується кількість хворих на коронавірус. Тому влада запровадила обмежувальні заходи, тобто карантин. Тепер українцям доводиться звикати до життя у сучасних реаліях – гуляти лише у магазин та працювати з дому.

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Однак у запровадженні карантину є безліч переваг. До прикладу, ви цілодобово перебуваєте з вашими домашніми улюбленцями. Погодьтеся, це чудово. До того ж, ви нарешті можете врятувати світ просто залишаючись вдома.



У громадському транспорті не може перебувати більше як 10 людей одночасно



Якби коронавірус був людиною, то він був би Долорес Амбридж



Тим, у кого рибки, не пощастило



Чекайте, а звідки у нього антисептик?!



Apple вже не той…



У карантину є і переваги, правда ж?



Зате так безпечніше



Для тих, хто любить дотримуватися розкладу

Хто вбив Еріку

Президент Володимир Зеленський ввечері 17 березня традиційно звернувся до українців з новою інформацією про коронавірус, карантин та порадами для громадян, які поки не змогли повернутися додому з інших країн. Щоправда, виступ президента, який транслювали у прямому ефірі українських каналів, затьмарив курйозний інцидент.

Він трапився під час трансляції звернення Зеленського на телеканалі ICTV. Там забули вимкнути титри із серіалу. Перед зверненням глави держави в ефірі телеканалу транслювали детективний серіал "Нюхач".

Трансляція звернення Зеленського на ICTV із титрами з серіалу: відео

Гарного дня!