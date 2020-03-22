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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Найсмішніші меми тижня: жахливі реалії карантину та хто вбив Еріку

      - Читать новость на русском
      Найсмішніші меми тижня / Колаж 24 каналу

      Цей тиждень подарував українцям багато цікавих тем для жартів. Зокрема увагу людей привернули карантинні заходи, які посилюють для боротьби з коронавірусом. 24 канал зібрав усе найцікавіше та найсмішніше за тиждень. Ми пофантазуємо на тему того, який вигляд матиме світ після завершення карантину та з'ясуємо, хто ж врешті-решт вбив Еріку?! Тож, дивіться і мийте руки.

      Карантин в Україні

      На жаль, в Україні щодня збільшується кількість хворих на коронавірус. Тому влада запровадила обмежувальні заходи, тобто карантин. Тепер українцям доводиться звикати до життя у сучасних реаліях – гуляти лише у магазин та працювати з дому.

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      Однак у запровадженні карантину є безліч переваг. До прикладу, ви цілодобово перебуваєте з вашими домашніми улюбленцями. Погодьтеся, це чудово. До того ж, ви нарешті можете врятувати світ просто залишаючись вдома.


      У громадському транспорті не може перебувати більше як 10 людей одночасно


      Якби коронавірус був людиною, то він був би Долорес Амбридж


      Тим, у кого рибки, не пощастило


      Чекайте, а звідки у нього антисептик?!


      Apple вже не той…


      У карантину є і переваги, правда ж?


      Зате так безпечніше


      Для тих, хто любить дотримуватися розкладу

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Stay safe and please keep your hands to yourself

      Допис, поширений Saint Hoax (@sainthoax)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      When your friend gifts you the extra hand sanitzer in her purse

      Допис, поширений Saint Hoax (@sainthoax)

       

       

       

      Хто вбив Еріку

      Президент Володимир Зеленський ввечері 17 березня традиційно звернувся до українців з новою інформацією про коронавірус, карантин та порадами для громадян, які поки не змогли повернутися додому з інших країн. Щоправда, виступ президента, який транслювали у прямому ефірі українських каналів, затьмарив курйозний інцидент.

      Він трапився під час трансляції звернення Зеленського на телеканалі ICTV. Там забули вимкнути титри із серіалу. Перед зверненням глави держави в ефірі телеканалу транслювали детективний серіал "Нюхач".

      Трансляція звернення Зеленського на ICTV із титрами з серіалу: відео

      Гарного дня!

      Місячний календар на березень 2020
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Курйозні новини Новини України Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський Меми
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