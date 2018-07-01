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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Самые смешные мемы недели: вылет Германии из ЧМ и альтернативная Конституция

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Самые смешные мемы недели
Самые смешные мемы недели / 24 канал

Уходящая неделя не прошла без происшествий, которые бы не привлекли внимание пользователей соцсетей. Сборная Германии стала героями мемов после поражения на ЧМ-2018. Украина отметила День Конституции.

Вылет Германии из ЧМ

Сборная Германии довольно сенсационно вылетела из Чемпионата мира по футболу. В последнем туре действующие чемпионы мира уступили сборной Южной Кореи.

Альтернативная Конституция

Украины 28 июня отметила День Конституции. Блогер Богда Процишин придумал альтернативные статьи от известных украинских деятелей – политиков и звезд шоу-бизнеса.

"Пакет Яровой"

В России вступил в силу "антитеррористический" пакет законов, внесенный депутатом Госдумы Ириной Яровой.

"Пакет Яровой" предусматривает, что власть сможет лишать людей российского гражданства за некоторые преступления террористической и экстремистской направленности.

Теги: Новости Украины Курьезные новости Мемы
Источник: 24 канал
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