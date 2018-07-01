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Найсмішніші меми тижня: виліт Німеччини з ЧС та альтернативна Конституція

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Найсмішніші меми тижня
Найсмішніші меми тижня / 24 канал

Тиждень, що минає не залишився без подій, які привернули увагу користувачів соцмереж. Збірна Німеччини стала героями мемів після поразки на ЧС-2018. Україна відзначила день Конституції.

Виліт Німеччини з ЧС

Збірна Німеччини доволі сенсаційно вилетіла з Чемпіонату світу з футболу. В останньому турі чинні чемпіони світу поступилися збірній Південної Кореї.

Альтернативна Конституція

Україна 28 червня відзначила день Конституції. Блогер Богда Процишин вигадав альтернативні статті від відомих українських діячів – політиків та зірок шоу-бізнесу.

"Пакет Ярової"

В Росії вступив у силу "антитерористичний" пакет законів, внесений депутатом Держдуми Іриною Яровою.

"Пакет Ярової" передбачає, що влада зможе позбавляти людей російського громадянства за деякі злочини терористичної та екстремістської спрямованості.

Теги: Новини України Меми Курйозні новини
Джерело: 24 канал
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