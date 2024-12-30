Мастерица из Жовквы Галя Ковальская создала самый большой вышитый рождественский шар, который стал символом щедрой, богатой и победоносной Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Жовкву онлайн.

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Женщина посвятила работу силам ПВО

Это уже третий рекорд Украины, который установила мастерица. Украшение передает патриотизм и веру в победу.

Работа мастерицы посвящена героическим силам противовоздушной обороны Украины. Они стали источником ее вдохновения. Женщина назвала свою работу "Рождественский или воздушный шар, но не вражеский!".

Она также изготовила 150 больших новогодне-рождественских игрушек из вышивки с отдельными историями к каждой и подарила их городу. Мастерица потратила на изготовление этого шара месяц.

Вышивку елки, которая украшает шар, выполнила еще в 2009 году, а карту Украины вышивала для своего магазина. Невероятно, как все элементы сошлись до миллиметра, как будто кто-то сверху помогал, – поделилась Ковальская.

Рекордный шар украсили элементы, символизирующие единство и многообразие Украины:

Объем шара – 2,60 метра.

Высота – 90 сантиметров.

На лицевой стороне изображена карта Украины со всеми областями, каждая из которых имеет свой герб, вышивку и областной центр. Все три метра вышивки выполнены с ювелирной точностью, без единого лишнего или отсутствующего фрагмента.

В церемонии установления рекорда приняли участие жители Жовквы и гости города.