Самый главный курс Украины – место среди равных, – Зеленский
21 мая 2022 , 11:47Читати новину українською
Владимир Зеленский подчеркнул, что главный курс нашей дипломатии – это место среди равных. Он затем проявляется в ЕС или в оборонных союзах.
Это результаты последовательной политики. Такое заявление президента прозвучало в интервью, которое супруги Зеленские дали вместе, сообщает 24 канал.
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Зеленский отметил, несмотря на войну, он видит эту последовательность. Мы идем по пути равенства, это заслуга нашего объединения.