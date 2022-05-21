Самый главный курс Украины – место среди равных, – Зеленский

21 мая 2022 , 11:47
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Владимир Зеленский подчеркнул, что главный курс нашей дипломатии – это место среди равных. Он затем проявляется в ЕС или в оборонных союзах.

Это результаты последовательной политики. Такое заявление президента прозвучало в интервью, которое супруги Зеленские дали вместе, сообщает 24 канал.

Важно Большое интервью супругов Зеленских на третью годовщину инаугурации: главные тезисы

Зеленский отметил, несмотря на войну, он видит эту последовательность. Мы идем по пути равенства, это заслуга нашего объединения.

Автор: Ольга Музика