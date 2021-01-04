После шторма 1 января на известный пляж Кута, на острове Бали, вынесло тонны мусора. Поэтому местные жители в первый день нового года устроили масштабную уборку. В целом пляж очистили от 30 тонн мусора.

Это огромное количество отходов погрузили в грузовики и доставили на городскую свалку. Об этом сообщает CNN.

Обратите внимание Катастрофическое загрязнение воды: в 2020 году в океаны попало более 1,5 миллиарда масок

Начальник Управления по окружающей среде Ваян Пуджи отметил, что около 70% морского мусора составляют именно пластиковые отходы.

Ежегодно в сезон дождей пластик и прочего морского мусора смывает на пляж Кута. Поэтому именно 1 января побережье было полностью заполнено морскими отходами.



Местные жители собственноручно очистили пляж Кута от мусора / Фото Shutterstock

Кроме этого, в результате сильного шторма на пляж выбросило десятки животных. Пользователи в соцсетях опубликовали фото, на которых мертвые морские жители лежат среди мусора.

Проблема из-за загрязнения пластиком в Индонезии: что известно

Загрязнение пластиковыми отходами – серьезная проблема в Индонезии. В ноябре 2018 года в национальном парке Вакатоби обнаружили мертвого кита, в желудке которого было 6 килограммов пластика.

В апреле 2020 года правительство Индонезии начало реализовывать план по значительному сокращению пластиковых отходов. Власти хотят сократить объем пластика в океане на 70% до 2025 года. А также полностью избавиться от этой проблемы до 2040 года.