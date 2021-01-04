Після шторму 1 січня на відомий пляж Кута, шо на острові Балі, винесло тонни сміття. Відтак місцеві мешканці в перший день нового року влаштували масштабне прибирання. Загалом пляж очистили від 30 тонн сміття.

Цю величезну кількість відходів завантажили у вантажівки і доставили на міське сміттєзвалище. Про це повідомляє CNN.

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Голова Управління з навколишнього середовища Ваян Пуджі зауважив, що близько 70% морського сміття становлять саме пластикові відходи.

Щороку в сезон дощів пластик та інше морське сміття змиває на пляж Кута. Відтак саме тому 1 січня узбережжя було повністю заповнене морськими відходами.



Місцеві жителі власноруч очистили пляж Кута від сміття / Фото Shutterstock

Крім цього, внаслідок сильного шторму на пляж викинуло десятки тварин. Користувачі у соцмережах опублікували фото, на яких мертві морські жителі лежать серед сміття.

Проблема через забруднення пластиком в Індонезії: що відомо

Забруднення пластиковими відходами – серйозна проблема в Індонезії. У листопаді 2018 року в національному парку Вакатобі виявили мертвого кита, в шлунку якого було 6 кілограмів пластику.

У квітні 2020 року уряд Індонезії розпочав реалізовувати план зі значного скорочення пластикових відходів. Влада хоче скоротити об'єм пластику в океані на 70% до 2025 року. А також повністю позбутися від цієї проблеми до 2040.