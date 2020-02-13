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      Самый активный вулкан Индонезии начал извержение: видео

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      Извержение вулкана в Индонезии / Screenshot

      В Индонезии проснулся самый активный вулкан Мерапи, на острове Ява.

      Извержение началось 13 февраля утром, сообщает Xinhua, ссылаясь на местное агентство вулканологии.

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      Вулкан высотой 2930 метров выбросил столб пепла высотой почти в два километра.

      Вулканологи предупредили, что дальнейшие взрывы потенциально могут вызвать обвал лавы и оползни. Территорию в радиусе трех километров от кратера объявили непроходимой.

      Известно, что гора Мерапи расположена примерно в 28 километрах от одной из индонезийских провинций, где проживают 2,4 миллиона населения. Кроме того, тысячи людей проживают возле вулкана.

      Видео: извержение самого активного вулкана в Индонезии

       

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Стихийный бедствия Извержение вулкана Индонезия
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