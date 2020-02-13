Найактивніший вулкан Індонезії почав виверження: відео

В Індонезії прокинувся найактивніший вулкан Мерапі, що на острові Ява.

Виверження почалося 13 лютого вранці, повідомляє Xinhua, посилаючись на місцеве агентство вулканології.

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Вулкан висотою 2930 метрів викинув стовп попелу висотою майже в два кілометра.

Вулканологи попередили, що подальші вибухи потенційно можуть спричинити обвал лави і зсуви. Територію в радіусі трьох кілометрів від кратера оголосили непрохідною.

Відомо, що гора Мерапі розташована приблизно в 28 кілометрах від однієї з індонезійських провінцій, де проживає 2,4 мільйона населення. Окрім того, тисячі людей проживають біля вулкана.

Відео: виверження найактивнішого вулкана в Індонезії