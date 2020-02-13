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      Найактивніший вулкан Індонезії почав виверження: відео

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      Виверження вулкану в Індонезії / Screenshot

      В Індонезії прокинувся найактивніший вулкан Мерапі, що на острові Ява.

      Виверження почалося 13 лютого вранці, повідомляє Xinhua, посилаючись на місцеве агентство вулканології.

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      Вулкан висотою 2930 метрів викинув стовп попелу висотою майже в два кілометра.

      Вулканологи попередили, що подальші вибухи потенційно можуть спричинити обвал лави і зсуви. Територію в радіусі трьох кілометрів від кратера оголосили непрохідною.

      Відомо, що гора Мерапі розташована приблизно в 28 кілометрах від однієї з індонезійських провінцій, де проживає 2,4 мільйона населення. Окрім того, тисячі людей проживають біля вулкана.

      Відео: виверження найактивнішого вулкана в Індонезії

       

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Стихійні лиха Виверження вулкану Індонезія
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