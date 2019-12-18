Самый быстрый электрокар в мире, показы в Дубае: впечатляющие фото и видео

Японский полностью электрический гиперкар Aspark Owl обещали показать уже давно. В прошлом году даже продемонстрировали прототип, который набирал сотню менее чем за две секунды. И вот в Дубае представили уже серийный образец, который выдает 2012 сил и колоссальные 2000 ньютон-метров крутящего момента.

Сотню он набирает еще быстрее всего за 1,7 десятых секунды и разгоняется до 400 километров в час и имеет запас хода 450 километров.

К слову: Автошоу в Токио – какую новую модель представила компания Nissan

Только 50 экземпляров будет выпущено по цене 2 миллиона 900 тысяч евро. И Aspark вероятно станет не только самым быстрым, но и самым низким гиперкаром в мире, потому что будет всего 99 сантиметров в высоту.



Самый быстрый электрокар в мире

Японцы говорят, что первые машины поступят к клиентам уже в конце 2020 года. Но интересно, что японские гиперкары будут строить в Италии в сотрудничестве с Manifattura Automobili Torino.



Мощный гиперкар Aspark Owl



Электрокар разгоняется до 400 километров в час​

О подарках для покупателей уникальных часов Roger Dubuis Excalibur Pirelli Ice Zero 2 – смотрите в программе.