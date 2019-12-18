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      Самый быстрый электрокар в мире, показы в Дубае: впечатляющие фото и видео

      Авто24 96 Читати новину українською

      Японский полностью электрический гиперкар Aspark Owl обещали показать уже давно. В прошлом году даже продемонстрировали прототип, который набирал сотню менее чем за две секунды. И вот в Дубае представили уже серийный образец, который выдает 2012 сил и колоссальные 2000 ньютон-метров крутящего момента.

      Сотню он набирает еще быстрее всего за 1,7 десятых секунды и разгоняется до 400 километров в час и имеет запас хода 450 километров.

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      Только 50 экземпляров будет выпущено по цене 2 миллиона 900 тысяч евро. И Aspark вероятно станет не только самым быстрым, но и самым низким гиперкаром в мире, потому что будет всего 99 сантиметров в высоту.

      електрокар
      Самый быстрый электрокар в мире

      Японцы говорят, что первые машины поступят к клиентам уже в конце 2020 года. Но интересно, что японские гиперкары будут строить в Италии в сотрудничестве с Manifattura Automobili Torino.

      електрокар найшвидший
      Мощный гиперкар Aspark Owl

      електрокар найшвидший
      Электрокар разгоняется до 400 километров в час​

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      Теги: Авто Транспорт Авто24
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