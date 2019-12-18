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      Найшвидший електрокар у світі показали у Дубаї: вражаючі фото та відео

      Авто24 462 Читать новость на русском

      Японський повністю електричний гіперкар Aspark Owl обіцяли показати вже давно. Минулого року навіть продемонстрували прототип, який набирав сотню менше ніж за дві секунди. І от в Дубаї презентували вже серійний зразок, котрий видає 2012 сил і колосальні 2000 ньютон-метрів обертального моменту.

      Сотню він набирає ще швидше усього за 1,7 десятих секунди і розганяється до 400 кілометрів на годину та має запас ходу 450 кілометрів.

      До слова: Автошоу в Токіо – яку нову модель представила компанія Nissan

      Лише 50 екземплярів буде випущено за ціною 2 мільйони 900 тисяч євро. І Aspark ймовірно стане не тільки найшвидшим, але й найнижчим гіперкаром у світі, бо матиме усього 99 сантиметрів у висоту. 

      електрокар
      Найшвидший електрокар у світі

      Японці кажуть, що перші машини надійдуть до клієнтів вже наприкінці 2020 року. Але цікаво, що японські гіперкари будуватимуть в Італії у співпраці з Manifattura Automobili Torino.

      електрокар найшвидший
      Потужний гіперкар Aspark Owl

      електрокар найшвидший
      Електрокар розганяється до 400 кілометрів на годину​

      Про подарунки для покупців унікального годинника Roger Dubuis Excalibur Pirelli Ice Zero 2 – дивіться у програмі. 

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      Теги: Авто24 Транспорт Авто
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