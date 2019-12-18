Найшвидший електрокар у світі показали у Дубаї: вражаючі фото та відео

Японський повністю електричний гіперкар Aspark Owl обіцяли показати вже давно. Минулого року навіть продемонстрували прототип, який набирав сотню менше ніж за дві секунди. І от в Дубаї презентували вже серійний зразок, котрий видає 2012 сил і колосальні 2000 ньютон-метрів обертального моменту.

Сотню він набирає ще швидше усього за 1,7 десятих секунди і розганяється до 400 кілометрів на годину та має запас ходу 450 кілометрів.

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Лише 50 екземплярів буде випущено за ціною 2 мільйони 900 тисяч євро. І Aspark ймовірно стане не тільки найшвидшим, але й найнижчим гіперкаром у світі, бо матиме усього 99 сантиметрів у висоту.



Найшвидший електрокар у світі

Японці кажуть, що перші машини надійдуть до клієнтів вже наприкінці 2020 року. Але цікаво, що японські гіперкари будуватимуть в Італії у співпраці з Manifattura Automobili Torino.



Потужний гіперкар Aspark Owl



Електрокар розганяється до 400 кілометрів на годину​

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