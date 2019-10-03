Самый молодой депутат: на что потратил первую зарплату "слуга народа" Святослав Юраш

Накануне народные депутаты девятого созыва получили свои первые зарплаты. Журналистам 24 канала удалось пообщались об этом с самым молодым депутатом парламента Святославом Юрашем из "Слуги народа".

В частности он поделился своими мыслями о зарплате в Украине, а также рассказал, как потратил первую зарплату на новой работе.

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"Все очень просто – у жены было день рождения. Моя первая зарплата ушла на то, чтобы сделать ей приятное. Я постарался, но получилось ли у меня – надо ее спрашивать", – отметил он. И уточнил, что на подарок потратил не весь заработок.

Отметим, согласно с полным списком зарплат депутатов, который опубликовало издание LIGA.net, Юраш заработал за первый месяц работы 43 176,18 гривен. Сам депутат отметил, что с учетом налогов получилась сумма в примерно 35 тысяч гривен.

Журналист также спросил Юраша, согласен ли он со словами лидера "Слуги народа" Дмитрия Разумкова о том, что зарплата даже в 50 тысяч гривен является недостаточной для народных избранников.

Есть мировые реалии и реалии украинские. Надо понимать, что между ними большая пропасть. Не надо забывать, что очень низкая зарплата депутата это призыв к коррупции,

– подчеркнул политик.

И добавил, что об этом вопросе можно думать логически и структурировано. "Не беспокойтесь, я уверен, что этот вопрос возникнет и все фракции обсудят его вместе с нами. Если дискуссия будет касаться изменения зарплаты депутатов, все об этом будут знать", – добавил он.



Святослав Юраш

В ответ на вопрос о средней зарплате в Украине Юраш ответил: "Если говорить о прожиточном минимуме, который мы вчера трансформировали, то есть простая реальность: любая зарплата в самой богатой стране Европы, которая имеет определенное количество ресурсов, талантливых ресурсов и образованных людей, является недостаточной.

Важно! Кабинет министров предлагает повысить с 1 января минимальную заработную плату в Украине на 550 гривен. Сейчас размер "минималки" – 4173 гривны. Эти изменения заложены в государственном бюджете на 2020 год, его нардепы намерены рассмотреть в первом чтении уже 18 октября.

Депутат подчеркнул, что в Украине 29 лет у власти были люди, которые каждый раз пренебрегали возможностями. Теперь же, по его мнению, президент Зеленский обладает унифицированной системой власти, которая поможет изменить ситуацию в стране.

"Вы говорите о прожиточном минимуме. Назовите его цифру. Вы только вчера ее обсуждали", – спросил журналист.

Какая бы эта цифра не была, она слишком мала. Ее надо поднимать,

– ответил Юраш.

И отметил, что предоставил длинное и исчерпывающее объяснение о зарплате и проблемах с ней. Он считает, что политиков в Украине хотят "забивать" конкретными визионерскими вопросами.

"В США и Европе я видел, что с депутатами говорят про их парламентский порядок дня, цели и задачи. А не стараются провести с каждым опрос", – подытожил Юраш.



Самые крупные и маленькие зарплаты парламентариев в Европе / Инфографика 24 канала