19:34
3 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грету Тунберг пригласили в Россию. Ссылка Навального
      Вєсті Кремля
      22:12, 2 октября
      Вести.UA: Шуфричу наконец закрыли рот. Томос от Тома Круза
      Вєсті.UA
      20:03, 2 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 2 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ

      Самый молодой депутат: на что потратил первую зарплату "слуга народа" Святослав Юраш

      57 Читати новину українською

      Накануне народные депутаты девятого созыва получили свои первые зарплаты. Журналистам 24 канала удалось пообщались об этом с самым молодым депутатом парламента Святославом Юрашем из "Слуги народа".

      В частности он поделился своими мыслями о зарплате в Украине, а также рассказал, как потратил первую зарплату на новой работе.

       Интересно! Депутаты получили свои первые зарплаты: кто сколько заработал

      "Все очень просто – у жены было день рождения. Моя первая зарплата ушла на то, чтобы сделать ей приятное. Я постарался, но получилось ли у меня – надо ее спрашивать", – отметил он. И уточнил, что на подарок потратил не весь заработок.

      Отметим, согласно с полным списком зарплат депутатов, который опубликовало издание LIGA.net, Юраш заработал за первый месяц работы 43 176,18 гривен. Сам депутат отметил, что с учетом налогов получилась сумма в примерно 35 тысяч гривен.

      Журналист также спросил Юраша, согласен ли он со словами лидера "Слуги народа" Дмитрия Разумкова о том, что зарплата даже в 50 тысяч гривен является недостаточной для народных избранников.

      Есть мировые реалии и реалии украинские. Надо понимать, что между ними большая пропасть. Не надо забывать, что очень низкая зарплата депутата это призыв к коррупции,
      подчеркнул политик.

      И добавил, что об этом вопросе можно думать логически и структурировано. "Не беспокойтесь, я уверен, что этот вопрос возникнет и все фракции обсудят его вместе с нами. Если дискуссия будет касаться изменения зарплаты депутатов, все об этом будут знать", – добавил он.

      Святослав Юраш
      Святослав Юраш

      В ответ на вопрос о средней зарплате в Украине Юраш ответил: "Если говорить о прожиточном минимуме, который мы вчера трансформировали, то есть простая реальность: любая зарплата в самой богатой стране Европы, которая имеет определенное количество ресурсов, талантливых ресурсов и образованных людей, является недостаточной.

      Важно! Кабинет министров предлагает повысить с 1 января минимальную заработную плату в Украине на 550 гривен. Сейчас размер "минималки" – 4173 гривны. Эти изменения заложены в государственном бюджете на 2020 год, его нардепы намерены рассмотреть в первом чтении уже 18 октября.

      Депутат подчеркнул, что в Украине 29 лет у власти были люди, которые каждый раз пренебрегали возможностями. Теперь же, по его мнению, президент Зеленский обладает унифицированной системой власти, которая поможет изменить ситуацию в стране.

      "Вы говорите о прожиточном минимуме. Назовите его цифру. Вы только вчера ее обсуждали", – спросил журналист.

      Какая бы эта цифра не была, она слишком мала. Ее надо поднимать,
      ответил Юраш.

      И отметил, что предоставил длинное и исчерпывающее объяснение о зарплате и проблемах с ней. Он считает, что политиков в Украине хотят "забивать" конкретными визионерскими вопросами.

      "В США и Европе я видел, что с депутатами говорят про их парламентский порядок дня, цели и задачи. А не стараются провести с каждым опрос", – подытожил Юраш.


      Самые крупные и маленькие зарплаты парламентариев в Европе / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      За 40 лет до болезни Альцгеймера: назвали первый признак
      сегодня
      1148
      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости политики Верховная Рада Слуга народа Минимальная зарплата Зарплата Деньги
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает "Слуга народа"
      сегодня , 19:12 Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает "Слуга народа"
      Анастасія Кримова 488
      Когда украинцы получат все государственные услуги онлайн и как это будет работать
      сегодня , 18:30 Когда украинцы получат все государственные услуги онлайн и как это будет работать
      Катерина Козачинська 56
      Экономическое чудо Гончарука: заложили ли обещанное развитие в Программу действий правительства?
      сегодня , 18:01 Экономическое чудо Гончарука: заложили ли обещанное развитие в Программу действий правительства?
      Антон Голобородько 137
      О скандальных увольнениях, ремонте дорог и работе в Раде: эксклюзивное интервью с Криклием
      сегодня , 18:00 О скандальных увольнениях, ремонте дорог и работе в Раде: эксклюзивное интервью с Криклием
      Альона Чернецька 105
      Кто такой Алексей Данилов – новый секретарь СНБО
      сегодня , 16:17 Кто такой Алексей Данилов – новый секретарь СНБО
      Катерина Козачинська 978
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук