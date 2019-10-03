На що витратив першу зарплату наймолодший нардеп зі "Слуги народу"

Напередодні народні депутати дев'ятого скликання отримали свої перші зарплати. Журналістам 24 каналу вдалося поспілкувалися про це з наймолодшим депутатом парламенту Святославом Юрашем зі "Слуги народу".

Зокрема він поділився своїми думками щодо зарплатні в Україні, а також розповів, як потратив свій перший заробіток на новій роботі.

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"Все дуже просто – в дружини було день народження. Моя перша зарплата пішла на те, аби зробити їй примне. Я постарався, але чи в мене вийшло – треба її питати", – зазначив він.

Зазначимо, згідно з повним списком зарплат депутатів, який напередодні опублікувало питання LIGA.net, Юраш заробив за перший місяць роботи 43176, 18 гривень. Сам депутат зазначив, що з урахуванням податків вийшла сума у приблизно 35 тисяч гривень.

Журналіст також запитав Юраша, чи погоджується він зі словами лідера "Слуги народу" Дмитра Разумкова про те, що зарплата навіть у 50 тисяч гривень є замалою для народних обранців.

Є світові реалії і є реалії українські. Треба розуміти, що між ними є велике провалля. Не треба забувати, що напрочуд низька зарплата депутата це є закликом до корупції,

– наголосив політик.

Й додав, що про це питання можна думати логічно та структуровано. "Не турбуйтесь, я впевнений, що це питання виникне і всі фракції обговорять його разом з нами. Якщо дискусія стосуватиметься зміни зарплати депутатів, всі про це знатимуть", – додав він.



Святослав Юраш

У відповідь на питання про середню зарплатну в Україні Юраш відповів: "Якщо говорити про прожитковий мінімум, який ми вчора трансформували, то є проста реальність: будь-яка зарплата в найбагатшій країні Європи, яка має певну кількість ресурсів, талановитих ресурсів та освічених людей, є недостатньою.

Важливо! Кабінет міністрів пропонує підвищити з 1 січня мінімальну заробітну плату в Україні на 550 гривень. Зараз розмір "мінімалки" – 4173 гривні. Ці зміни закладені в державному бюджеті на 2020 рік, його нардепи мають намір розглянути в першому читанні вже 18 жовтня.

Депутат підкреслив, що в Україні 29 років при владі були люди, які щоразу нехтували можливостями. Тепер же, на його думку, президент Зеленський має уніфіковану систему влади, яка допоможе змінити ситуацію в країні.

"Ви говорите про прожитковий мінімум. Назвіть його цифру. Ви лише вчора її обговорювали", – запитав журналіст.

Яка б ця цифра не була, вона замала. Її треба підіймати,

– відповів Юраш.

Й наголосив, що надав довге та вичерпне пояснення про мінімальну зарплату та проблеми з нею. Він вважає, що політиків в Україні хочуть "забивати" конкретними візіонерськими питаннями.

"У США та Європі я бачив, що з депутатами говорять про їх парламентський порядок денний, цілі та завдання. А не стараються провести кожному опитування", – підсумував Юраш.



Найбільші та найменші зарплати парламентарів у Європі / Інфографіка 24 каналу​